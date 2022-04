Gioco pubblico, Lazio: il 29 aprile i lavoratori scendono in piazza

“Venerdì 29 aprile alle ore 11, a Piazza Oderico da Pordenone sotto il palazzo della Giunta della Regione Lazio si terrà l’incontro “LEGALITÀ, LAVORO, LAZIO. I LAVORATORI DEL GIOCO PUBBLICO IN PIAZZA PER 3 BUONI MOTIVI” aperto al confronto con Istituzioni, cittadini e media.

È quanto annuncia il coordinamento “Alleati per la Legalità – Coordinamento per il Gioco Pubblico del Lazio” promosso da: Acadi – Confcommercio, Acmi e Astro (aderenti a Confindustria), Assotabaccai, Donne in Gioco, Egp – Fipe, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Sapar e Sts – Sindacato totoricevitori sportivi.

“L’appuntamento – continua la nota – che vuole essere un’ulteriore occasione di dibattito e impegno con le istituzioni municipali, comunali, regionali e nazionali, evidenzierà quanto alcune norme regionali, come il c.d. ‘distanziometro’ che entrerà in vigore dal prossimo agosto, metteranno a rischio l’occupazione dei 16.000 lavoratori del comparto spalancando, nei fatti, le porte al gioco illegale, alle sale clandestine, ai clan della malavita.

Alla manifestazione civica del 29 aprile – conclude la nota -, saranno invitate inoltre le associazioni di volontariato che si occupano di legalità, le associazioni antimafia, antiracket e antiusura e tutte le forze dell’ordine e sarà presentato ai cittadini e ai media il Manifesto per la cultura del Gioco Legale e il progetto Case della Legalità”.

PressGiochi