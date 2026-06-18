Gioco pubblico, Giachetti (IV): “Serve un approccio equilibrato capace di coniugare legalità, tutela della salute e sostenibilità del sistema”

“Il settore del gioco pubblico in Italia ha raggiunto nel 2025 un livello record di raccolta, pari a 164,6 miliardi di euro (+4,55%), trainato soprattutto dal gioco online, mentre il

“Il settore del gioco pubblico in Italia ha raggiunto nel 2025 un livello record di raccolta, pari a 164,6 miliardi di euro (+4,55%), trainato soprattutto dal gioco online, mentre il comparto fisico (slot Awp e Vlt) continua a registrare un calo strutturale.

La riforma complessiva del settore prevista dalla delega fiscale del 2023 è stata attuata solo per il gioco online, mentre resta ancora irrisolto il riordino della rete terrestre. Questa situazione ha determinato il protrarsi delle concessioni in regime di proroga e l’assenza di un quadro normativo stabile condiviso tra Stato, Regioni ed enti locali.

Milioni di italiani giocano e una quota rilevante presenta comportamenti problematici o patologici. Anche l’Organizzazione mondiale della salute riconosce il «gambling disorder» come una patologia e lo inserisce nell’ICD-11 tra i disturbi da dipendenza comportamentale.

La mozione richiama inoltre la tutela dei minori con la crescente diffusione delle loot boxes nei videogiochi, considerate da molti osservatori una possibile porta d’ingresso ai meccanismi tipici dell’azzardo per i minori.

Particolare attenzione deve essere data al potenziale contributo dell’intelligenza artificiale nell’individuazione precoce dei comportamenti di gioco problematici, attraverso strumenti in grado di monitorare e segnalare situazioni di rischio.

Un altro tema centrale riguarda il pericolo delle infiltrazioni criminali e mafiose nel settore del gioco, testimoniato dal coinvolgimento di numerosi clan in attività legate al comparto. Infine, il testo sottolinea l’importanza di preservare e rafforzare il modello concessorio legale, ritenuto essenziale per garantire controlli efficaci e per evitare che regolamentazioni frammentate o eccessivamente restrittive possano favorire lo sviluppo del gioco illegale.

La nostra proposta punta a costruire un approccio equilibrato, capace di coniugare legalità, tutela della salute, innovazione tecnologica e sostenibilità del sistema. Per questo auspico un voto favorevole dell’Assemblea. Trovo invece assai singolare il parere espresso dal Governo, che ritengo non coerente con i contenuti della mozione”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva presentando la mozione 1-00578 relativa al riordino del gioco fisico durante la discussione in Aula alla Camera.

PressGiochi