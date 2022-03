Gioco pubblico e trasformazione digitale. Innovazione tecnologica e digitalizzazione andranno accompagnati anche dall’innovazione normativa del settore

Mira ad approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale stanno generando sui comportamenti dei consumatori e le relative sfide di regolazione che si pongono alle istituzioni, il dibattito che si è tenuto oggi su iniziativa di I-Com dal titolo “Il gioco pubblico alla sfida dell’innovazione. L’evoluzione dell’industria e il potenziale della trasformazione digitale”.

Il piper presentato evidenzia come nel 2020 la quota di mercato del gioco online in Europa sia stata pari al 34,7% mentre ha registrato una lieve caduta nel 2021 con le riaperture che si sono susseguite nei diversi Paesi. Nel complesso, l’online dovrebbe raggiungere il 33,6% nel 2025. La quota di spesa relativa al giocato attraverso dispositivi mobili (mobile gambling) continua ad aumentare significativamente nell’Unione europea: sul totale registrato nel segmento del gioco a distanza, ha raggiunto il 44,1% nel 2019 per poi arrivare a toccare il 47,7% nel 2021, a fronte di una progressiva riduzione della spesa del giocato attraverso computer. Il mercato del mobile gambling in Europa potrebbe arrivare a rappresentare il 58,2% dell’intera spesa dell’online nel 2025, in linea con il crescente utilizzo dei dispositivi mobili da parte della popolazione.

Raffaele Oriani, Associate Dean e Referente scientifico Progetto di ricerca sul settore del Gioco LUISS Business School, ha ricordato come vada sottolineato il contributo degli operatori del settore alle nuove tecnologie. Un aspetto che in precedenza non è stato affrontato ma in realtà oggi i concessionari sono i primi soggetti che investono e acquistano tecnologia. Sulla crescita dell’online, Oriani ha affermato: “Ad oggi è possibile prevedere la crescita della multicanalità dell’offerta del gioco nel tempo, visto la crescita del canale online e mobile che andrà avanti anche in modi diversi, con i soggetti pronti ad accedere al mondo del gioco con tecniche sempre più fluibili”. “La ricerca Luiss condotta insieme ad Ipsos dimostra come il gioco sia un bene di consumo normale, che fa parte in maniera ineliminabile del paniere. La diffusione del canale digitale pone questioni diverse anche rispetto all’evoluzione dell’illegale. Il legame tra digitale e gioco illegale è sicuramente una questione che va approfondita. E’ inoltre interessante capire se lo sviluppo di nuovi canali di fruizione potrà modificare le attitudini e modalità di fruizione di gioco, al fine di prevenire problemi legati al gioco patologico.

Ultimo tema, è legato di nuovo alla multicanalità, è che continueremo ad osservare un accesso al gioco tramite canali diversi ci porterà ad analizzare la dimensione territoriale del gioco. Abbiamo una elevata frammentazione normativa a livello locale e questo rimane sicuramente un tema all’ordine del giorno. E’ importante capire come intervenire anche su questo tema”.

“E’ importante ricordare alcuni aspetti chiave – ha affermato Marcello Minenna direttore di ADM -: con la chiusura del gioco fisico si assiste ad un parziale spostamento verso l’online. La domanda di gioco è anelastica. La domanda di gioco durante la pandemia è stata soddisfatta però anche da un’offerta illegale vestita da legale. Abbiamo riscontrato grazie all’attività del Copregi ben 200 sale giochi illegali. Siamo intervenuti anche chiudendo centinaia di siti online, ma sul gioco online mancano varie forme di intervento che ci permetterebbero di essere più incisivi. Sul fronte della digitalizzazione, condivido le questioni chiave presentate qui. L’illegalità vale almeno quanto la legalità. La digitalizzazione, una migliore razionalizzazione e ridefinizione del campo di gioco attraverso le prossime gare potranno essere interventi utili.

L’elemento della digitalizzazione offre opportunità sia sul fronte della vigilanza che dell’interazione con il giocatore. Sui temi del rischio di riciclaggio ma anche sul tema della ludopatia, sistemi interoperabili possono essere di supporto per prevenire queste patologie. Il meccanismo di riconoscimento forte che avviene online permette di aumentare la vigilanza e i controlli, specie in casi di patologie. La tecnologia deve proprio essere utilizzata per aumentare la vigilanza e il controllo e l’Agenzia deve essere dotata di tutti gli strumenti utili ad intervenire in maniera efficiente”.

“E’ da tanto tempo – ha affermato Giuliano Frosini, Vice President Public Affairs IGT – che la politica pensa a riorganizzare il settore anche se troppe volte in passato ha ceduto alla tentazione di riduzione dell’offerta. Spesso l’Agenzia ha messo a disposizione le sue competenze per stimolare una visione lungimirante del settore. La riduzione dell’offerta spesso ha causato anche l’aumento dell’illegalità.

Cosa manca? Manca un’innovazione normativa coerente con l’innovazione tecnologica. Serve un impianto normativo adatto a questi grandi sviluppi. Pensiamo che il settore del gioco è legato ancora ad un titolo di gioco cartaceo, necessario per giocare a lotto o fare una scommessa. Il gioco del Lotto che è un gioco moderno ma si basa su regole dettate da regi decreti di decenni fa. Auspichiamo una innovazione tecnologica accompagnata anche da una innovazione normativa. Occorre ovviamente la riforma del settore.

Occorre perché oltre a superare i vari problemi del settore, come gare e problemi territoriali, permetterà anche di innovare tecnologicamente l’offerta. Tutti gli operatori devono lavorare per ottenere una riforma e una revisione di quelle opportunità che ci permetteranno di metterci al passo con l’innovazione”.

“Possiamo dire che assisteremo sempre di più ad una sorta di gamification della società- ha dichiarato Mila Fiordalisi, Direttore CorCom -. Pensiamo in questi giorni che le principali fake news sulla guerra sono relative proprio a dei video presi da alcuni videogame. Ormai c’è una immersione in una gamification della società. Si stima al 2026 che il 25% degli utenti online trascorreranno almeno un’ora di tempo nel metaverso, un ambiente virtuale in cui il gaming sarà da fattore di attrazione principale. Si stima anche che il 30% delle organizzazioni avrà almeno un prodotto / servizio legato al metaverso. Assisteremo ad un cambiamento consistente al modo di approcciare servizi e prodotti. Il gaming è già un modello di business, penso alle pubblicità che permettono di cliccare tramite la tv per accedere ai vari contenuti. Il gioco pubblico è davvero in uno stato primordiale, impossibile non pensare che l’utente non si avventuri in altri mondi dell’intrattenimento. L’innovazione corre veloce e quindi serve un nuovo contesto regolatorio per dare una spinta ad un universo del gaming collegato proprio all’universo digitale”.

“Il gioco online è una potenzialità enorme, ma viene visto anche come un problema potenziale molto forte sotto la prospettiva del riciclaggio – ha affermato Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico -. Il procuratore De Raho evidenziava in Commissione di inchiesta come il lockdown abbia creato una spinta all’aumento dell’illegalità. Come legislatori dobbiamo ragionare in prospettiva per cercare di essere utili nel rispetto anche delle diverse sensibilità.

La parte online è emerso essere la parte più complessa che sfugge ed è più difficile da gestire. Il senso del lavoro della commissione è realizzare una sintesi positiva e propositiva rispetto ad un quadro complesso. Vogliamo portare a casa un risultato con il contributo di tutti e siamo nelle condizioni per fare un salto di qualità”.

