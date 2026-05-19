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Gioco patologico, via libera in Commissione europea per il progetto di legge della Francia

Al vaglio della Commissione europea (Ce), il progetto di legge francese presentato lo scorso 14 febbraio relativo ai messaggi di avvertimento trasmessi ai giocatori per informare sui rischi legati al

19 Maggio 2026

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Al vaglio della Commissione europea (Ce), il progetto di legge francese presentato lo scorso 14 febbraio relativo ai messaggi di avvertimento trasmessi ai giocatori per informare sui rischi legati al gioco eccessivo è stato ufficialmente approvato.

L’ordinanza del 4 febbraio 2026 stabilisce che il messaggio di avvertimento (« La tua attività di gioco può essere pericolosa: perdite di denaro, conflitti familiari, dipendenza, ecc. Trova i nostri consigli su joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – chiamata non a sovrapprezzo) ») sia visualizzato:

  1. Sulla pagina iniziale dell’interfaccia dei JONUM;
  2. Dopo la convalida dell’iscrizione;
  3. Sulle pagine dell’interfaccia di gioco che permettono di consultare, configurare e gestire le informazioni relative all’attività di gioco del giocatore.

Il progetto di decisione notificato introduce le modalità tecniche di visualizzazione del suddetto messaggio:

  • Per le posizioni indicate ai punti 1° e 3°: il messaggio è inserito all’interno di un riquadro di un colore in netto contrasto con quello della pagina internet. L’altezza del riquadro è almeno pari al 10% dell’altezza totale dello schermo e la larghezza occupa l’intera larghezza dello schermo. Il riquadro non può scorrere. Il messaggio rimane fisso e sempre visibile, senza alterazioni del suo contenuto. All’interno del riquadro, il messaggio è riprodotto in lettere maiuscole con il carattere Roboto bold, in un colore che contrasta con quello del riquadro. La dimensione del carattere è adattata alla superficie del riquadro. Ogni riga utilizza il massimo spazio disponibile tra i bordi sinistro e destro del riquadro, nonché tra i bordi superiore e inferiore.
  • Per la posizione indicata al punto 2°: il messaggio è inserito all’interno di un riquadro temporaneo di un colore in netto contrasto con quello della pagina internet. La superficie del riquadro è almeno pari al 30% della superficie totale dello schermo. Il riquadro è centrato sullo schermo, sia in altezza sia in larghezza. È visualizzato per una durata minima di cinque secondi e non può essere chiuso dall’utente. Un conto alla rovescia del tempo rimanente è inserito nel riquadro. All’interno del riquadro, il messaggio è riprodotto in lettere maiuscole con il carattere Roboto bold, in un colore che contrasta con quello del riquadro. Il messaggio è centrato all’interno del riquadro, in altezza e in larghezza, e la superficie occupata dal messaggio è almeno pari al 40% della superficie totale del riquadro. La dimensione del carattere è adattata alla superficie occupata dal messaggio. Durante la visualizzazione del messaggio, la pagina internet non è interattiva e deve essere coperta da un velo scuro che la opacizzi almeno al 40%.

In tutti i casi: il logo del Governo è allineato a destra del riquadro oppure centrato nella parte inferiore del riquadro, all’interno di un rettangolo bianco, e rispetta i principi stabiliti nella carta grafica dello Stato; l’intero riquadro è cliccabile dall’utente e rimanda direttamente alla pagina iniziale del servizio pubblico di assistenza ai giocatori: www.joueurs-info-service.fr.

Gli articoli 40 e 41 della legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024, volta a garantire la sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale, autorizzano a titolo sperimentale, per una durata di tre anni a partire dalla promulgazione della legge, lo sfruttamento di giochi online che consentono l’ottenimento, secondo un meccanismo basato sul caso, di oggetti digitali monetizzabili da parte di giocatori maggiorenni che abbiano effettuato un sacrificio finanziario.

L’ordinanza del 4 febbraio 2026 definisce il messaggio di avvertimento volto a informare i giocatori dei rischi legati al gioco eccessivo o patologico e i luoghi in cui tale messaggio deve essere visualizzato sulle interfacce di gioco.

Il progetto di decisione notificato definisce le modalità tecniche di visualizzazione di tale messaggio di avvertimento. Esso rientra nella missione di regolamentazione dell’ANJ in materia di protezione dei giocatori, e in particolare nella prevenzione del gioco eccessivo o patologico.

 

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