Gioco patologico, la Francia presenta nuovo progetto di legge in Ce

17 Febbraio 2026 - 15:22
Negli scorsi giorni, la Francia ha notificato un progetto di legge in Commissione europea (Ce) relativo ai messaggi di avvertimento trasmessi ai giocatori per informare sui rischi legati al gioco eccessivo.
L’ordinanza del 4 febbraio 2026 stabilisce che il messaggio di avvertimento (« La tua attività di gioco può essere pericolosa: perdite di denaro, conflitti familiari, dipendenza, ecc. Trova i nostri consigli su joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – chiamata non a sovrapprezzo) ») sia visualizzato:
Il progetto di decisione notificato introduce le modalità tecniche di visualizzazione del suddetto messaggio:
In tutti i casi: il logo del Governo è allineato a destra del riquadro oppure centrato nella parte inferiore del riquadro, all’interno di un rettangolo bianco, e rispetta i principi stabiliti nella carta grafica dello Stato; l’intero riquadro è cliccabile dall’utente e rimanda direttamente alla pagina iniziale del servizio pubblico di assistenza ai giocatori: www.joueurs-info-service.fr.
Gli articoli 40 e 41 della legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024, volta a garantire la sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale, autorizzano a titolo sperimentale, per una durata di tre anni a partire dalla promulgazione della legge, lo sfruttamento di giochi online che consentono l’ottenimento, secondo un meccanismo basato sul caso, di oggetti digitali monetizzabili da parte di giocatori maggiorenni che abbiano effettuato un sacrificio finanziario.
L’ordinanza del 4 febbraio 2026 definisce il messaggio di avvertimento volto a informare i giocatori dei rischi legati al gioco eccessivo o patologico e i luoghi in cui tale messaggio deve essere visualizzato sulle interfacce di gioco.
Il progetto di decisione notificato definisce le modalità tecniche di visualizzazione di tale messaggio di avvertimento.
Esso rientra nella missione di regolamentazione dell’ANJ in materia di protezione dei giocatori, e in particolare nella prevenzione del gioco eccessivo o patologico.
Il termine dello Standstill è fissato per il 18 maggio 2026.
