Gioco online: pieni poteri per la francese ANJ per bloccare i siti illegali

Il regolatore francese ottiene i poteri per bloccare tutti i siti di gioco senza licenza.

L’Autorité Nationale des Jeux sarà da oggi in avanti in grado di bloccare qualsiasi sito di gioco d’azzardo senza licenza, non solo quelli che fanno pubblicità ai giocatori francesi.

La nuova legislazione ha concesso all’autorità nazionale di regolamentazione del gioco d’azzardo L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) i poteri di impedire a qualsiasi sito Web di gioco d’azzardo senza licenza di operare in Francia e non solo ai siti che pubblicizzano specificamente i giocatori francesi. La “Legge per la democratizzazione dello sport in Francia” è entrata in legge questa settimana, attuando diverse misure sull’accesso allo sport e sulla lotta alle partite truccate. Tuttavia, concede anche all’ANJ nuovi poteri per agire contro il gioco d’azzardo senza licenza.

Questi nuovi poteri mettono l’ANJ in una posizione paragonabile al regolatore del gioco d’azzardo olandese KSA, che è anche in grado di bloccare tutti i siti senza licenza. La Svezia ha proposto una mossa simile. La normativa recita: “Il presidente dell’ANJ può rivolgere a qualsiasi persona la cui offerta di gioco d’azzardo online è accessibile sul territorio francese un avviso formale di cessare questa attività“. La diffida inviterà l’operatore in questione a rispondere con osservazioni entro cinque giorni. Trascorso tale termine senza che sia stata intrapresa alcuna azione, l’ANJ può ordinare ai fornitori di servizi Internet e ai motori di ricerca di “adottare qualsiasi misura intesa a impedire l’accesso“.

L’ANJ ha già bloccato circa 250 siti di gioco d’azzardo senza licenza. Ha detto che i nuovi poteri l’avrebbero aiutata nel suo obiettivo di ridurre il gioco d’azzardo senza licenza quest’anno. Ha affermato: “Questo sviluppo legislativo è un importante passo avanti nella lotta contro l’offerta illegale di gioco d’azzardo in Francia, che l’ANJ ha reso un progetto prioritario per il 2022. Supporta la nuova strategia di cooperazione che stiamo sviluppando da diversi mesi, con tutti gli attori digitali (motori di ricerca, social network, piattaforme di scambio di contenuti, fornitori di soluzioni di pagamento) per ritenerli responsabili e arginare la proliferazione di offerte illegali“.

In base alla nuova legislazione, l’ANJ deve anche raccogliere e analizzare le segnalazioni di scommesse sospette su siti Web con licenza francese, cosa che già fa. All’inizio di questa settimana, l’ANJ ha aggiornato le sue linee guida e raccomandazioni pubblicitarie dopo una revisione e una consultazione effettuate a seguito dei Campionati UEFA Euro 2020 dell’anno scorso. L’ANJ ha anche introdotto un nuovo requisito per gli operatori di gioco di presentare piani d’azione annuali che delineino le loro misure di gioco responsabile.

