Gioco online. Olanda, la KSA pubblica nuove linee guida sul divieto di pubblicità non mirata

L’Autorità olandese per i giochi d’azzardo (Ksa) ha pubblicato una nuova linea guida sul divieto di pubblicità non mirata. Con queste linee guida, la Ksa fornisce ai titolari di licenza per i giochi d’azzardo online ulteriori chiarimenti e indicazioni pratiche per conformarsi ai requisiti legali relativi alla pubblicità online, con l’obiettivo di proteggere meglio i gruppi vulnerabili dalla pubblicità sul gioco d’azzardo.

Dall’introduzione del divieto di pubblicità non mirata, i fornitori di giochi d’azzardo online possono fare pubblicità solo a condizioni rigorose tramite internet e servizi di media on demand. Nella pratica, queste condizioni hanno sollevato dubbi tra i titolari di licenza.

La Ksa chiarisce quindi come tali condizioni debbano essere interpretate e applicate. Il documento tratta, tra l’altro, la pubblicità tramite piattaforme esterne e terze parti, la possibilità concreta per gli utenti di rifiutare la pubblicità e il modo in cui gli operatori devono registrare e dimostrare i propri sforzi e i risultati ottenuti. Il principio di base è che la pubblicità dei giochi online non deve raggiungere persone vulnerabili. In alcuni casi, ciò può significare che un operatore debba rinunciare a fare pubblicità su una determinata piattaforma.

La linea guida contiene inoltre indicazioni pratiche e un’ampia sezione di domande e risposte, basata su quesiti provenienti dalla pratica e segnali emersi dall’attività di vigilanza. Con questo documento, la Ksa intende contribuire a un’applicazione attenta e coerente del divieto di pubblicità non mirata nel mercato del gioco online.

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