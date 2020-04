Gioco online. Luce verde dalla Ce al progetto della Grecia

Ottiene l’ok della Commissione europea il Progetto greco sull’applicazione del regolamento sul gioco d’azzardo e le relative specifiche tecniche per l’organizzazione e lo svolgimento di giochi d’azzardo online.

Il progetto ha ricevuto il parere di Malta anche se questo non ha rallentato il processo di notifica.

Il ministero delle Finanze ellenico intende così applicare il regolamento sul gioco d’azzardo e le relative specifiche tecniche (TEP) per mezzo di una decisione ministeriale che sarà emanata in una raccomandazione della Commissione ellenica per il gioco d’azzardo e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a norma delle disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 3, della legge 4002/2011 nella versione vigente.

Nello specifico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, della legge 4002/2011 (Gazzetta ufficiale 180/A), la Commissione ellenica per il gioco d’azzardo ha elaborato un progetto di regolamento sul gioco d’azzardo e le relative specifiche tecniche (TEP) per l’organizzazione e lo svolgimento di giochi d’azzardo online, al fine di adottare le pratiche e le tecniche più aggiornate per espletare le sue funzioni normative, di monitoraggio e controllo, di garantire la conformità e prevenire i reati e di adeguare quanto più possibile le sue funzioni di monitoraggio e controllo agli sviluppi tecnologici e a condizioni in costante mutamento, nonché alle specificità, alle complessità e ai rischi derivanti dalle numerose aziende operanti nel mercato del gioco d’azzardo online, nonché di tutelare l’interesse pubblico e della società.

Il regolamento sul gioco d’azzardo e le relative specifiche tecniche (TEP) riguardano, tra l’altro, le seguenti materie, con il necessario grado di chiarezza, completezza e dettaglio:

a) la specifica procedura di rilascio della licenza;

b) le condizioni che devono rispettare i potenziali titolari della licenza;

c) i documenti giustificativi e l’ulteriore materiale burocratico di cui dev’essere corredata la domanda di licenza;

d) le specifiche tecniche dei sistemi per il gioco d’azzardo e le norme tecniche che devono rispettare in ciascun caso;

e) gli obblighi dei titolari di una licenza;

f) le procedure per il monitoraggio, la supervisione e il controllo, nonché per l’imposizione di sanzioni amministrative.

