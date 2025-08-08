Gioco online, la Guinea Equatoriale lancia un nuovo quadro normativo nazionale

Il Governo della Repubblica della Guinea Equatoriale ha lanciato un nuovo quadro normativo per il gioco online nel Paese. Il Quadro Normativo per le Licenze di Gioco Online, Scommesse Online

Il Quadro Normativo per le Licenze di Gioco Online, Scommesse Online e Casinò Online stabilisce linee guida per le attività di gioco internazionali, con l’obiettivo di garantire l’integrità, proteggere i giocatori e rispettare le migliori pratiche di conformità.

Il percorso verso la regolamentazione del gioco online è stato avviato con le riforme normative del 2017, che hanno permesso ad Antonio-Pedro Oliveira Burupu, Ministro del Turismo e delle Infrastrutture Turistiche della Guinea Equatoriale, di assegnare la prima licenza principale per il gioco online.

La licenza in questione è stata rilasciata a Mascott Capital Partners, una società di licenze con sede a Cipro. Essendo titolare della licenza principale, Mascott Capital Partners sarà responsabile del rilascio di ulteriori licenze e della supervisione del rispetto delle normative locali da parte dei licenziatari.

Gli operatori che desiderano entrare nel mercato del gioco online della Guinea Equatoriale dovranno collaborare con la società cipriota e rispettare i requisiti normativi relativi alla verifica dell’età, al gioco responsabile e alle misure antiriciclaggio (AML).

In occasione del lancio, il ministro Burupu ha dichiarato «Il lancio del gioco online, delle scommesse online e dei casinò online in Guinea Equatoriale rappresenta una delle misure più significative adottate dai regolatori del settore nella storia del Paese, e la piattaforma digitale di Mascott Capital Partners faciliterà la presentazione delle domande per le licenze di gioco online.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere la Guinea Equatoriale come giurisdizione riconosciuta per il gioco, le scommesse e le attività di casinò online. È anche un passo fondamentale per diversificare l’economia del Paese, attrarre investimenti internazionali nel settore digitale e rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di gioco remoto online offerti sotto la giurisdizione della Guinea Equatoriale, rendendo il Paese una destinazione internazionale di riferimento per l’iGaming.»

PressGiochi