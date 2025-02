Gioco online: la Danimarca notifica nuove norme in Ce

La Danimarca ha presentato in Commissione Europea (Ce) un progetto di legge sul gioco online. In particolare il disegno di legge prevede i seguenti elementi. I decreti esecutivi obbligano i

La Danimarca ha presentato in Commissione Europea (Ce) un progetto di legge sul gioco online. In particolare il disegno di legge prevede i seguenti elementi.

I decreti esecutivi obbligano i fornitori di gioco d’azzardo a fare quanto segue:

Far certificare il generatore di numeri casuali, i giochi e i processi aziendali da una società di collaudo accreditata;

Per effettuare ulteriori test, verifiche e certificazioni del sistema di gioco, del generatore di numeri casuali o del gioco, se l’Autorità danese per il gioco d’azzardo lo richiede;

Rispettare i requisiti di registrazione dei giochi nel portale di gioco, i controlli interni e l’organizzazione che seguono l’Appendice 2.

Anche i fornitori di giochi e i prestatori di servizi di gaming sono tenuti a registrare i giochi su un portale.



Sono state introdotte nuove regole nella legge sul gioco d’azzardo, in base alle quali i fornitori di giochi devono avere una licenza rilasciata dall’Autorità danese per il gioco per poter fornire giochi ai fornitori di servizi che offrono giochi d’azzardo in Danimarca. Gli attuali ordini esecutivi stabiliscono una serie di requisiti tecnici che i fornitori autorizzati di servizi di gioco a offrire casinò e/o scommesse online in Danimarca devono rispettare. Una parte dei requisiti tecnici riguarda i giochi che i provider di servizi di gioco ricevono dai loro fornitori. L’intento della modifica dei decreti esecutivi è quindi quello di introdurre requisiti tecnici per i fornitori di giochi.



La scadenza dello Standstill è fissato per il 28/05/2025.

PressGiochi