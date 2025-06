Gioco online: la Bulgaria notifica nuove norme in Ce

La Bulgaria ha presentato un nuovo progetto di legge in Commissione Europeo (Ce) relativo alle modalità di protezione dei giocatori sulle piattaforme di gioco e scommesse online.

Con il progetto di legge vengono introdotte misure minime riguardanti la permanenza massima sulle pagine internet dedicate alle scommesse online, la perdita massima consentita in determinati periodi, nonché l’importo massimo delle puntate per specifici tipi di giochi d’azzardo e in determinati intervalli orari.

La permanenza massima su un sito di gioco d’azzardo è limitata a 4 ore dall’inizio della sessione e a 2 ore per gli utenti di età inferiore ai 24 anni. In questo modo si concede tempo per la riflessione e si promuove un comportamento consapevole e responsabile, oltre a favorire l’impostazione di limiti personali da parte del giocatore. La limitazione offrirà l’opportunità di una pausa e di una valutazione, riducendo la probabilità di decisioni impulsive che possono portare a perdite finanziarie significative.

La perdita massima consentita è stabilita in un importo non superiore a 10 salari medi mensili nel settore privato nell’arco di 24 ore, mentre per le persone sotto i 24 anni tale limite è fissato a 5 salari medi. Al raggiungimento della soglia massima di perdita, il giocatore verrà iscritto nel registro delle persone vulnerabili al gioco d’azzardo e non potrà partecipare ad alcun gioco d’azzardo per un periodo di 7 giorni.

È inoltre previsto un limite massimo per le puntate che possono essere effettuate in un periodo di 24 ore, pari a un totale non superiore a 20 salari medi mensili nel settore privato, mentre per i soggetti di età inferiore ai 24 anni il limite è di 10 salari.

Il regolamento è emanato sulla base delle modifiche alla Legge sul gioco d’azzardo adottate nel 2024, secondo cui, all’art. 10 è previsto che gli organizzatori di giochi online introducano misure volte a limitare i comportamenti dei giocatori che comportano un rischio per la loro salute e il loro benessere finanziario.

Le restrizioni mirano a introdurre limiti di permanenza, perdite e puntate per i giocatori. Con tali misure si intende ridurre il rischio di sviluppo della dipendenza dal gioco d’azzardo tra gli utenti del gioco online e limitare l’impatto negativo nei casi in cui tale dipendenza sia già presente, tramite la sospensione forzata della partecipazione al gioco, il blocco dell’accesso ai giochi – non solo a quelli offerti su una singola pagina web, ma a tutti i giochi d’azzardo legalmente disponibili nella Repubblica di Bulgaria.

Le misure sono più restrittive per i giocatori sotto i 24 anni, tenuto conto della loro minore esperienza di vita e, di conseguenza, della minore capacità di valutare i rischi legati alla partecipazione al gioco d’azzardo, nonché delle loro potenzialmente inferiori possibilità economiche e reddito, dato che spesso si trovano all’inizio della carriera lavorativa.

La scadenza dello Standstill è fissata per il 17 settembre 2025.

PressGiochi