Gioco online: interrogazione alla Ce su regole comuni, tutela dei consumatori e fiscalità

Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento

Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento sul tema della regolamentazione del gioco online nell’Unione europea.

I parlamentari evidenziano come il settore del gioco sia diventato sempre più digitale e caratterizzato da una forte dimensione transfrontaliera, mentre la disciplina continua a essere affidata prevalentemente alle normative nazionali. A loro avviso, questa frammentazione consente agli operatori di stabilirsi in Paesi con regole più permissive pur offrendo servizi in tutta l’UE, con possibili ripercussioni sulla concorrenza, sulla tutela dei consumatori e sull’applicazione delle norme fiscali.

Gli eurodeputati richiamano inoltre l’attenzione sui rischi derivanti da forme di pubblicità ritenute particolarmente aggressive, che potrebbero favorire fenomeni di dipendenza dal gioco e di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani.

Gli eurodeputati chiedono quindi alla Commissione europea:

Se riconosca la necessità di un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione europea per il gioco online, al fine di affrontare gli effetti transfrontalieri del settore e garantire condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese. Quali aspetti possano essere disciplinati a livello europeo per rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare attraverso limitazioni alla pubblicità aggressiva e misure volte a prevenire la dipendenza dal gioco e l’accumulo di debiti. Come sia possibile migliorare la tassazione degli operatori di gioco online che operano oltre frontiera, affinché versino una quota equa di imposte negli Stati membri in cui si trovano i loro consumatori.

PressGiochi