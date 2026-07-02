Newsletter

02 Luglio 2026 - 17:04

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioco online: interrogazione alla Ce su regole comuni, tutela dei consumatori e fiscalità

Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento

02 Luglio 2026

Share the post "Gioco online: interrogazione alla Ce su regole comuni, tutela dei consumatori e fiscalità"

Stampa pagina

Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento sul tema della regolamentazione del gioco online nell’Unione europea.

I parlamentari evidenziano come il settore del gioco sia diventato sempre più digitale e caratterizzato da una forte dimensione transfrontaliera, mentre la disciplina continua a essere affidata prevalentemente alle normative nazionali. A loro avviso, questa frammentazione consente agli operatori di stabilirsi in Paesi con regole più permissive pur offrendo servizi in tutta l’UE, con possibili ripercussioni sulla concorrenza, sulla tutela dei consumatori e sull’applicazione delle norme fiscali.

Gli eurodeputati richiamano inoltre l’attenzione sui rischi derivanti da forme di pubblicità ritenute particolarmente aggressive, che potrebbero favorire fenomeni di dipendenza dal gioco e di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani.

Gli eurodeputati chiedono quindi alla Commissione europea:

  1. Se riconosca la necessità di un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione europea per il gioco online, al fine di affrontare gli effetti transfrontalieri del settore e garantire condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese.
  2. Quali aspetti possano essere disciplinati a livello europeo per rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare attraverso limitazioni alla pubblicità aggressiva e misure volte a prevenire la dipendenza dal gioco e l’accumulo di debiti.
  3. Come sia possibile migliorare la tassazione degli operatori di gioco online che operano oltre frontiera, affinché versino una quota equa di imposte negli Stati membri in cui si trovano i loro consumatori.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

NOVOMATIC Italia racconta il percorso di trasformazione della Tesoreria al Piteco Community Tour 2026

Paesi Bassi, notificata a Bruxelles la riforma delle norme su attrazioni e attrezzature da gioco

Liguria: preoccupa lo stile di vita dei giovani tra cellulari, sigarette, alcool e gioco d’azzardo

ADM: grazie a nuova direzione territoriale Veneto maggior attenzione a specificità locali

Paesi Bassi, la Ksa aggiorna le linee guida sul test di capacità economica per il gioco online

StarCasinò: arrivano le nuove esclusive della settimana

Piemonte, Rossi (Pd): “L’azzardo continua a crescere, è il momento di rivedere la legge regionale”

Camera, annunciata pdl Cavandoli per istituire la Giornata nazionale contro la ludopatia

Irlanda. Al via le licenze GRAI per le scommesse online: entra in vigore il nuovo regime regolatorio

Macao, a giugno il GGR raggiunge i $2,8 mld (in calo del 18%)

Girelli (Commissione Affari Sociali): “Sul gioco, serve una rete nazionale di presa in carico e più formazione per chi decide”

Costa (Sogei): “Nel gioco pubblico tracciabilità totale e 27 miliardi di transazioni l’anno. Dati e IA già al servizio del controllo”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter