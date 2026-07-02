Gioco online: interrogazione alla Ce su regole comuni, tutela dei consumatori e fiscalità

02 Luglio 2026 - 17:04
Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento
Gli eurodeputati portoghesi Bruno Gonçalves e Laura Ballarín Cereza del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea chiedendo un intervento sul tema della regolamentazione del gioco online nell’Unione europea.
I parlamentari evidenziano come il settore del gioco sia diventato sempre più digitale e caratterizzato da una forte dimensione transfrontaliera, mentre la disciplina continua a essere affidata prevalentemente alle normative nazionali. A loro avviso, questa frammentazione consente agli operatori di stabilirsi in Paesi con regole più permissive pur offrendo servizi in tutta l’UE, con possibili ripercussioni sulla concorrenza, sulla tutela dei consumatori e sull’applicazione delle norme fiscali.
Gli eurodeputati richiamano inoltre l’attenzione sui rischi derivanti da forme di pubblicità ritenute particolarmente aggressive, che potrebbero favorire fenomeni di dipendenza dal gioco e di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani.
Gli eurodeputati chiedono quindi alla Commissione europea:
PressGiochi