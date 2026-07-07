Gioco online illegale in Europa: nel 2025 persi 22,9 miliardi di euro di entrate fiscali

La European Casino Association (ECA) ha ospitato una tavola rotonda ad alto livello presso il Parlamento europeo dedicata al contrasto del gioco d’azzardo online illegale. Il titolo dell’evento faceva ancora

La European Casino Association (ECA) ha ospitato una tavola rotonda ad alto livello presso il Parlamento europeo dedicata al contrasto del gioco d’azzardo online illegale.

Il titolo dell’evento faceva ancora riferimento alla stima del 2024 di 80 miliardi di euro, il dato disponibile quando la tavola rotonda era stata organizzata. Tuttavia, durante l’incontro sono stati presentati per la prima volta i dati del 2025, che hanno aggiornato la stima del mercato illegale del gioco d’azzardo online rivolto ai consumatori dell’UE a 91,6 miliardi di euro, con un aumento di circa il 14%. Di conseguenza, il titolo dell’evento risultava già superato nel momento stesso in cui sono stati resi noti i nuovi dati.

Secondo lo studio commissionato dall’ECA a Gambling Compliance International (GCI) e illustrato dal presidente dell’ECA, Erwin van Lambaart, questa crescita ha privato gli Stati membri dell’UE di circa 22,9 miliardi di euro di entrate fiscali.

ECA ha organizzato una tavola rotonda ad alto livello sul tema del gioco d’azzardo illegale presso il Parlamento europeo.

L’evento, ospitato dall’eurodeputato Lukas Mandl, ha riunito legislatori europei, rappresentanti della Commissione europea, dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), di Eurojust, del Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) su Europol, delle autorità nazionali di regolamentazione del gioco e di esperti del settore.

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’ECA, Erwin van Lambaart, ha presentato i dati del 2025 dello studio d’impatto sul gioco d’azzardo online illegale, commissionato annualmente dall’ECA a Gambling Compliance International (GCI).

I partecipanti hanno discusso, secondo la Chatham House Rule, della crescente diffusione del gioco d’azzardo online illegale, delle misure attualmente adottate per contrastarlo e delle possibili iniziative a livello europeo. Tutti hanno riconosciuto la crescente portata del fenomeno, chiedendo un rafforzamento delle attività di controllo e una maggiore cooperazione per sostenere un ambiente di gioco sicuro e adeguatamente regolamentato.

La discussione arriva in un momento particolarmente significativo, poco dopo la proposta della Commissione europea di riformare il mandato di Europol, un’istituzione fondamentale nella lotta alla criminalità transfrontaliera, compreso il gioco d’azzardo illegale.

L’ultimo studio, commissionato dall’ECA a Gambling Compliance International (GCI), evidenzia che il mercato del gioco online illegale rivolto ai consumatori dell’UE ha raggiunto 91,6 miliardi di euro nel 2025, con una crescita di circa il 14% rispetto all’anno precedente.

Questa tendenza ha comportato una perdita stimata di 22,9 miliardi di euro di entrate fiscali per gli Stati membri dell’UE nel solo 2025.

Lo studio mostra inoltre che:

gli operatori illegali rappresentano ormai la maggioranza dei ricavi del gioco d’azzardo online nell’UE-27;

oltre 6.200 operatori illegali sono attivamente rivolti ai consumatori europei;

la stragrande maggioranza dei contenuti sul gioco d’azzardo online a cui sono esposti i cittadini europei promuove operatori illegali e privi di licenza.

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