Gioco online illegale. ADM ricorda come effettuare le segnalazioni

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che le segnalazioni di siti illegali di gioco possono essere effettuate utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata siti.illegali.giochi@pec.adm.gov.it.

Si ricorda che, temporaneamente, risulta ancora attivo l’indirizzo di posta elettronica adm.giochi.segnalazionesiti@adm.gov.it, che va utilizzato esclusivamente per segnalare siti di raccolta illegale e non per lamentele generiche dei giocatori.

Per inviare reclami nei confronti dei concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse e del gioco a distanza, vanno utilizzate le seguenti caselle di posta elettronica:

PEC: dir.giochi.giocoadistanza@pec.adm.gov.it

PEL: dir.giochi.gad-scommesse@adm.gov.it

PressGiochi