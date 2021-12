Gioco online. Il Belgio fissa il limite di ricarica del conto a 200 euro a settimana

Il Belgio ha notificato in Commissione europea il progetto di regio decreto che determina le modalità di consultazione della Centrale dei rischi da parte della Commissione giochi e modifica le

Il Belgio ha notificato in Commissione europea il progetto di regio decreto che determina le modalità di consultazione della Centrale dei rischi da parte della Commissione giochi e modifica le disposizioni relative alla limitazione dei giochi d’azzardo online.

Il progetto mira innanzitutto all’attuazione dell’articolo 55/1 della legge 7 maggio 1999 sui giochi d’azzardo, le scommesse, gli stabilimenti da gioco e la tutela dei giocatori. Stabilisce i termini in base ai quali il comitato può chiedere alla Banca nazionale del Belgio se una persona è nota per essere in mora di pagamento nel fascicolo del Registro centrale dei rischi individuali della Banca nazionale del Belgio.

Prevede poi una modifica e un chiarimento dell’articolo 6, § 1, 1°, del regio decreto 25 ottobre 2018 relativo alle modalità operative dei giochi d’azzardo e delle scommesse operati mediante gli strumenti della società dell’informazione.

La notifica alla Commissione Europea riguarda unicamente l’articolo 9 del progetto di regio decreto che modifica l’articolo 6, § 1, 1°, del regio decreto 25 ottobre 2018 relativo alle modalità operative del gioco d’azzardo e delle scommesse sfruttate mediante il strumenti della società dell’informazione. L’articolo in questione prevede che “un giocatore può finanziare i suoi conti di gioco online con un massimo di 500 euro a settimana su tutti i giochi d’azzardo e le scommesse a cui partecipa.

L’importo del limite di gioco predefinito viene rivisto al ribasso e fissato a 200 euro al fine di rafforzare la tutela del giocatore. Inoltre, vengono eliminate le parole “su tutti i giochi d’azzardo e le scommesse a cui partecipa”. Si scopre che un limite di gioco complessivo (valido su tutti i siti), che non è stato attuato nella pratica dall’entrata in vigore del Regio Decreto nel 2018, è tecnicamente irrealistico. È quindi meglio rimuovere il carattere globale del limite e attenersi a un limite per sito Web, abbassando il limite predefinito. Questo protegge meglio i giocatori e soprattutto i più vulnerabili tra loro.

