Gioco online: il 40% dei siti di giochi e scommesse online non è regolamentato o è ‘sottoregolato’

Un nuovo rapporto dell’Asian Racing Federation Council su Anti-illegal Betting and Related Financial Crime (ARF Council) ha avvertito che il 40% dei 262 siti di scommesse più popolari a livello globale erano non regolamentati o “sottoregolati”.

Come parte del rapporto, il Consiglio ARF ha condotto una revisione di 534 siti web di scommesse. Ciò includeva i 262 siti di scommesse con almeno un milione di visite mensili, più un campione casuale di 93 siti Web di scommesse aggiuntivi e “un elenco esistente di 179 siti Web identificati in precedenti ricerche proprietarie come sospettati di essere privi di licenza e non regolamentati”.

Questi siti Web sono stati tutti esaminati per determinare se avessero la licenza e, nello specifico, se avesse una licenza per tutte le giurisdizioni in cui opera.

Dei 262 siti Web più popolari, il 60% è stato classificato come autorizzato e regolamentato.

Inoltre, il 23% era “concesso in licenza ma sotto-regolamentato”, poiché operava in alcune giurisdizioni in cui non disponeva di una licenza.

Infine, il 17% è stato etichettato come senza licenza e non regolamentato.

Il rapporto ha rilevato che una tendenza particolarmente comune erano i “siti web mirror”, in cui lo stesso sito Web di scommesse è ospitato su più di un URL al fine di “eludere l’attenzione normativa”. Il Consiglio ARF ha affermato di considerare gli operatori privi di licenza e non regolamentati se gestivano un sito mirror, poiché non possedevano una licenza per operare a questo URL specifico. Il rapporto afferma che alcuni operatori sperimentano molto più traffico verso i siti mirror rispetto al loro dominio “principale”, con un operatore che riceve quasi 11 volte il traffico sui suoi siti mirror.

Osservando il campione casuale di 93 siti Web, il 54% era autorizzato e regolamentato, il 23% era autorizzato ma non regolamentato e il 24% era privo di licenza e non regolamentato. Del campione di siti Web sospettati di essere privi di licenza e non regolamentati, l’89% lo era, mentre l’11% era autorizzato ma sottoregolamentato, senza siti autorizzati e regolamentati nel campione.

Il consiglio dell’ARF ha affermato che ciò significava che solo il 39% dei siti Web nel campione combinato di 534 erano classificati come autorizzati e regolamentati, sebbene questo includa il gruppo composto da siti Web sospettati di essere privi di licenza.

La maggior parte dei siti Web con licenza ma sottoregolamentata ha ricevuto la licenza da una delle tre giurisdizioni: Curaçao ha concesso in licenza il 31% di questi siti, Malta il 18% e le Filippine il 13%.

“In sintesi, questo scenario significa che le scommesse online sono sempre più ibride tra” legali “e” illegali “, ha affermato il Consiglio ARF. “Le distinzioni sono sempre più sfocate o inesistenti, in particolare per gli scommettitori e persino per i regolatori. Tecnologie come ‘siti Web mirror’, software di terze parti e criptovalute permettono di essere un bookmaker o uno scommettitore online, indipendentemente dalle leggi sul gioco d’azzardo delle singole giurisdizioni”.

