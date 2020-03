Gioco online. I Monopoli inibiscono tre siti di gioco non autorizzati

A seguito di segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM dispone ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, l’inibizione di tre siti di gioco melbetdrj.top, premiumtradings.com, www1.winbrokes.com, ad integrazione dell’elenco del 23/09/2019.

Al riguardo, si precisa che, fermo restando quanto già disposto con nota n. 133876/RU del 23/09/2019, per i nuovi siti si dovrà procedere all’inibizione ed al relativo reindirizzamento verso l’indirizzo IP 217.175.53.72 perentoriamente entro e non oltre le ore 00.00 del 18/03/2020.

A tal fine, sarà cura delle Società in indirizzo utilizzare per la procedura di inibizione i files forniti via posta elettronica certificata dallo scrivente in formato testuale (TXT).

