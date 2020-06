Gioco online e minori. Breton (Comm. Eu): “Nessun progetto in corso sulla questione”

“In assenza di un’armonizzazione a livello di UE, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della propria politica in materia di giochi d’azzardo e di definire il livello di protezione richiesto. Hanno un ampio margine di apprezzamento per le restrizioni giustificate e proporzionate alla fornitura di tali servizi al fine di perseguire obiettivi di interesse pubblico come la protezione dei minori”.

Lo afferma il Commissario europeo Thierry Breton a nome della Commissione europea rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulla questione del gioco online e dei minori.

“La legislazione nazionale deve tuttavia rimanere in linea con le norme del mercato interno stabilite dai trattati UE e interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Le norme sul gioco d’azzardo, comprese le norme per la protezione dei minori, variano quindi da uno Stato membro all’altro. La direttiva 2005/29 / CE2 relativa alle pratiche commerciali sleali vieta la pratica fuorviante e aggressiva nel settore del gioco d’azzardo. Tuttavia, il considerando 9 della direttiva chiarisce che si applica fatte salve le norme nazionali sulle attività di gioco d’azzardo. La Commissione finanzia inoltre, nell’ambito della strategia europea per un miglior Internet per i bambini, i Safer Internet Centres che forniscono formazione e risorse, offrono assistenza gratuita e forniscono consigli sull’uso responsabile delle tecnologie digitali, compresi i giochi. Inoltre, tutti gli Stati membri dell’UE sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori.

In questo contesto, non ci sono piani in questa fase per proporre iniziative specifiche sulla protezione dei minori dal gioco d’azzardo online”.

PressGiochi