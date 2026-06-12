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Gioco online, approvato il progetto di legge francese in Ce

Terminati i consueti tre mesi di Standstill, il progetto di legge francese presentato lo scorso 10 marzo in Commissione europea (Ce) è stata ufficialmente approvato. Il progetto prevede una regolamentazione

12 Giugno 2026

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Terminati i consueti tre mesi di Standstill, il progetto di legge francese presentato lo scorso 10 marzo in Commissione europea (Ce) è stata ufficialmente approvato. Il progetto prevede una regolamentazione dei giochi con oggetti digitali monetizzabili e, in particolare, definisce il formato del file di dati che le imprese operanti in questo settore devono trasmettere all’Autorità nazionale dei giochi per consentire l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e regolazione.

Il progetto di decreto è adottato in applicazione dell’articolo 27 del decreto n. 2026-60 del 4 febbraio 2026 relativo alla sperimentazione dei giochi con oggetti digitali monetizzabili.

Secondo le disposizioni dell’articolo 24 dello stesso decreto, spetta alle imprese che gestiscono giochi con oggetti digitali monetizzabili mettere a disposizione dell’Autorità nazionale dei giochi un elenco di dati relativi ai giocatori, agli eventi di gioco e alle operazioni finanziarie associate, affinché quest’ultima possa esercitare le proprie funzioni di regolazione.

In questo contesto, conformemente all’articolo 27 del suddetto decreto, il progetto di decreto definisce il formato del file di dati trasmesso dall’impresa che gestisce giochi con oggetti digitali monetizzabili, nello specifico il formato CSV.

La sperimentazione dei giochi con oggetti digitali monetizzabili si inserisce nel contesto dello sviluppo delle cosiddette tecnologie del “web 3.0”, tra cui in particolare la blockchain, che rappresentano importanti opportunità di sviluppo e innovazione per gli operatori del gioco online.

Poiché la legislazione francese sui giochi d’azzardo è difficilmente adattabile a questa nuova attività — che presenta caratteristiche sia dei videogiochi sia dei giochi d’azzardo — il legislatore ha creato un regime sperimentale distinto, della durata di tre anni, con l’obiettivo di disciplinare e regolare l’attività dei giochi di sorte online che consentono di ottenere, a titolo principale, oggetti digitali monetizzabili e, a titolo accessorio, altre ricompense soggette a limiti massimi, ad eccezione di quelle in moneta avente corso legale.

La regolazione di tale attività è stata affidata all’Autorità nazionale dei giochi.

 

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