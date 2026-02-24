Gioco online, approvati due progetti di legge della Finlandia in Commissione europea

Lo scorso novembre, la Finlandia ha presentato due progetti di legge in Commissione europea (Ce) sui requisiti di affidabilità e sicurezza dei sistemi di gioco online. Nel corso dei tre

Lo scorso novembre, la Finlandia ha presentato due progetti di legge in Commissione europea (Ce) sui requisiti di affidabilità e sicurezza dei sistemi di gioco online. Nel corso dei tre mesi di Standstill appena trascorsi, non sono state presentate obiezioni e dunque le due nuove norme finlandesi si considerano ufficialmente approvate.

La prima proposta stabilisce requisiti riguardanti l’affidabilità e la sicurezza informatica dei sistemi di gioco previsti dalla legge sul gioco d’azzardo. Il regolamento include obblighi relativi alla verifica dell’affidabilità dei sistemi di gioco e dei dispositivi di estrazione, alle pratiche e ai test di sicurezza informatica, nonché all’accreditamento degli organismi di controllo.

Il titolare della licenza sarà responsabile di garantire l’affidabilità tecnica, la sicurezza informatica e l’esecuzione delle verifiche tramite soggetti esterni accreditati. I test di sicurezza informatica dovranno essere effettuati ogni due anni e le scansioni di vulnerabilità una volta all’anno.

Il regolamento prevede l’obbligo di segnalare le vulnerabilità e le anomalie riscontrate. La verifica di sicurezza dovrà essere approvata prima dell’avvio delle attività di gioco d’azzardo. In caso di esito negativo, le correzioni e una nuova verifica dovrebbero essere completate entro 90 giorni. Il regolamento stabilisce inoltre requisiti riguardanti i responsabili e la rendicontazione.

L’obiettivo del regolamento è garantire l’affidabilità tecnica dei sistemi di gioco d’azzardo e un elevato livello di sicurezza informatica. Esso fornisce all’autorità di vigilanza strumenti per monitorare la sicurezza dei sistemi in modo proattivo e reattivo. Test regolari e verifiche esterne impediranno abusi e rischi tecnici che potrebbero compromettere la conformità legale e la casualità del gioco d’azzardo. Gli obblighi promuovono pratiche uniformi e assicurerano che gli operatori mantengano un alto livello di sicurezza informatica per tutta la durata della licenza.

La seconda proposta stabilisce, in conformità con la legge sul gioco d’azzardo, i requisiti relativi agli audit dei componenti utilizzati per la generazione della casualità. Il titolare della licenza sarà responsabile dell’affidabilità dei software o di altri componenti impiegati per la produzione della casualità, nonché dell’esecuzione di audit esterni volti a garantirne l’affidabilità. La valutazione dell’affidabilità e della sicurezza sarà effettuata da un ente di controllo esterno accreditato.

L’ente di controllo dovrebbe utilizzare metodi affidabili e statisticamente giustificati, verificando anche i codici sorgente dei software o altri meccanismi di generazione della casualità. L’audit dovrà comprendere la verifica separata di tutti i componenti che producono casualità, la valutazione dell’autenticità dei numeri seme e la gestione delle situazioni di errore.

Il titolare della licenza dovrà fornire all’autorità di vigilanza un rapporto di audit contenente, tra l’altro, i metodi utilizzati, i componenti verificati e i risultati dell’audit. L’autorità di vigilanza potrebbe effettuare controlli successivi e garantire l’affidabilità dei sistemi anche tramite connessioni remote.

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Lo scopo del regolamento è garantire l’affidabilità dei giochi d’azzardo, assicurando che la generazione della casualità nei sistemi di gioco sia realmente casuale e affidabile. Il regolamento fornisce requisiti chiari per gli esecutori degli audit e per i metodi da impiegare, garantendo un controllo uniforme e indipendente. In questo modo si potrà prevenire la modifica non autorizzata dei componenti di casualità durante il gioco e migliorare l’efficacia della vigilanza.

PressGiochi