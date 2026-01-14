Newsletter

15 Gennaio 2026 - 11:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti ai nuovi 46 concessionari del gioco pubblico a distanza in merito all’utilizzo dei sottodomini per l’accesso ai siti internet autorizzati,

14 Gennaio 2026

Share the post "Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti ai nuovi 46 concessionari del gioco pubblico a distanza in merito all’utilizzo dei sottodomini per l’accesso ai siti internet autorizzati, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

ADM ha ribadito che rimane in vigore il divieto assoluto di apertura e gestione di più siti destinati alla raccolta del gioco: ciascun concessionario è tenuto a operare esclusivamente tramite un unico sito internet, collegato alla concessione, con dominio di primo livello nazionale “.it”, di proprietà e gestione diretta. È inoltre esclusa qualsiasi possibilità di mettere il sito o singoli elementi dell’offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario.

La ratio della norma, come chiarito dall’Agenzia, è quella di prevenire il fenomeno delle cosiddette “skin” e di impedire il proliferare di siti secondari riconducibili ai concessionari, garantendo così un assetto ordinato e trasparente del mercato del gioco online.

Pur confermando il principio di unicità del sito di raccolta, ADM ha ammesso la possibilità per i concessionari di registrare sottodomini nei server DNS, purché questi non configurino siti autonomi e consentano unicamente l’accesso all’unico sito internet autorizzato. L’utilizzo dei sottodomini è consentito solo a condizioni precise e dovrà essere dichiarato in sede di verifica di conformità da parte degli Organismi di Verifica.

In particolare, potrà essere attivato al massimo un sottodominio per ciascuna tipologia di gioco, tra cui scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, concorsi pronostici, betting exchange, scommesse virtuali, scommesse ippiche, giochi di abilità e di sorte a quota fissa, casinò e poker online, nonché bingo a distanza.

Sono inoltre ammessi sottodomini dedicati alle operazioni di login dei giocatori o con finalità esclusivamente informative, a condizione che non consentano in alcun modo la raccolta del gioco, nemmeno attraverso collegamenti o reindirizzamenti al sito di offerta.

Con queste indicazioni, l’Agenzia intende fornire un quadro applicativo più chiaro agli operatori, mantenendo fermo il principio del sito unico come cardine della disciplina del gioco pubblico a distanza.

PressGiochi

Leggi anche

Gioco online illegale: vale la legge del Paese del giocatore

Regno Unito: Michael Dugher si dimette da presidente del Betting and Gaming Council

IGT: tre jackpot milionari distribuiti a dicembre

Scommesse online, Mondiali 2026 trainano la crescita: il 19% debutta nel betting

Conti di gioco: ADM pubblica la nuova versione del Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un 2026 tra innovazione, strategia e presenze fieristiche di rilievo”

I sostenitori della ICE Sustainable Gambling Zone raccolgono 80.000 euro per enti impegnati nel gioco responsabile

Esplorare la Voce Narrativa attraverso la Fiction Digitale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy