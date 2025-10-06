Newsletter

06 Ottobre 2025 - 21:59

Gioco online, ADM pubblica nuova versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.0

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è disponibile una nuova versione del protocollo di comunicazione PACG 3.0 in

06 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è disponibile una nuova versione del protocollo di comunicazione PACG 3.0 in versione bozza per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, aggiornata al 6 ottobre 2025.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte rispetto alla precedente versione del PACG 3.0 del 31 luglio:

  • eliminato il codice di ritorno 1298 ed aggiunto il codice di ritorno 1452 al messaggio 4.3 “Movimentazione conto di gioco” per gestire le nuove autoesclusioni;
  • aggiunta l’operazione di servizio: Gestione autoesclusione al messaggio 4.13 “Riepilogo operazioni di servizio”;
  • eliminato il codice di ritorno 1298 ed aggiunti i codici di ritorno 1452 e 1491 al messaggio 4.15 “Subregistrazione 2” per gestire le nuove autoesclusioni;
  • disabilitati i messaggi 4.24 “Gestione autoesclusione trasversale”, 4.29 “Interrogazione soggetto autoescluso”, 4.36 “Elenco conti di gioco autoesclusi 2” e 4.39 “Apertura conto di gioco persona fisica 3”. Tali messaggi vengono sostituiti rispettivamente dai messaggi 6.16 “V3 Gestione autoesclusione”, 6.17 “V3 Interrogazione soggetto autoescluso”, 6.18 “V3 Elenco conti di gioco autoesclusi” e 4.46 “Apertura conto di gioco persona fisica 4”;
  • modificata la descrizione e l’utilizzo del messaggio 4.45 “Premigrazione conto di gioco” che potrà essere usato anche per aggiornare i dati inviati in precedenza. Eliminato il codice di ritorno 1485;
  • aggiunto il nuovo messaggio 4.46 “Apertura conto di gioco persona fisica 4”. Rispetto al messaggio 4.39 “Apertura conto di gioco persona fisica 3” è stato aggiunto il campo “Acquisizione documentazione”;
  • aggiunti i codici di ritorno 1112, 1113, 1496 al messaggio 6.3 “V3 Movimentazione conto di gioco”;
  • modificata la descrizione del messaggio 6.4 “V3 Storno movimentazione conto di gioco” e aggiunti i codici di ritorno 1496 e 1501;
  • eliminato il messaggio “V3 Aggiorna pseudonimo conto di gioco”
  • aggiunta l’operazione di servizio: Storno Pagamento Post Prelievo al messaggio 6.31 “V3 Riepilogo operazioni di servizio”;
  • modificata la descrizione dei codici di ritorno 1466,1468 e 1469 del messaggio 6.33 “V3 Pagamento post prelievo”;
  • aggiunto il nuovo messaggio 6.34 “V3 Storno pagamento post prelievo”;
  • aggiunta la causale di operazione di servizio: Storno Pagamento Post Prelievo alla tabella dei codici di causale di operazione di servizio 7.10;
  • per la tabella 7.11 codici di ritorno sono stati aggiunti i codici di ritorno 1112,1113 e dal 1496 al 1501. Modificata la descrizione dei codici di ritorno 1466, 1468, 1469. Cancellato il codice di ritorno 1486.

L’accesso all’ambiente di test del PACG versione 3.0 è consentito ai soggetti abilitati, nei giorni feriali e in orario d’ufficio, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, mentre l’accesso all’ambiente di produzione è consentito da giovedì 13 novembre 2025. L’ambiente di test, nella giornata del 13 ottobre, sarà indisponibile dalle 8:00 alle 13:00.

Nel periodo transitorio che avrà inizio il 13 novembre, i concessionari sono tenuti ad utilizzare i messaggi abilitati elencati nel capitolo 4 del protocollo allegato con l’aggiunta dei messaggi 6.16, 6.17 e 6.18 necessari per la gestione delle nuove autoesclusioni. Dopo l’entrata in produzione del “Sistema del concessionario certificato” , i concessionari saranno tenuti ad usare esclusivamente i messaggi abilitati del capitolo 6 del protocollo allegato.

I file wsdl e xsd relativi al PACG 3.0 saranno disponibili in area riservata nella sezione “Anagrafe Conti Test” – “Utilità”. Nella stessa sezione saranno disponibili due elenchi di codici fiscali per l’ambiente di test, uno da utilizzare nel periodo transitorio e uno da utilizzare per i concessionari aggiudicatari della concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

 

Gioco online, ADM pubblica nuova versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.0

