Gioco online, ADM pubblica nuova versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.0

06 Ottobre 2025 - 21:59
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è disponibile una nuova versione del protocollo di comunicazione PACG 3.0 in
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è disponibile una nuova versione del protocollo di comunicazione PACG 3.0 in versione bozza per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, aggiornata al 6 ottobre 2025.
Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte rispetto alla precedente versione del PACG 3.0 del 31 luglio:
L’accesso all’ambiente di test del PACG versione 3.0 è consentito ai soggetti abilitati, nei giorni feriali e in orario d’ufficio, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, mentre l’accesso all’ambiente di produzione è consentito da giovedì 13 novembre 2025. L’ambiente di test, nella giornata del 13 ottobre, sarà indisponibile dalle 8:00 alle 13:00.
Nel periodo transitorio che avrà inizio il 13 novembre, i concessionari sono tenuti ad utilizzare i messaggi abilitati elencati nel capitolo 4 del protocollo allegato con l’aggiunta dei messaggi 6.16, 6.17 e 6.18 necessari per la gestione delle nuove autoesclusioni. Dopo l’entrata in produzione del “Sistema del concessionario certificato” , i concessionari saranno tenuti ad usare esclusivamente i messaggi abilitati del capitolo 6 del protocollo allegato.
I file wsdl e xsd relativi al PACG 3.0 saranno disponibili in area riservata nella sezione “Anagrafe Conti Test” – “Utilità”. Nella stessa sezione saranno disponibili due elenchi di codici fiscali per l’ambiente di test, uno da utilizzare nel periodo transitorio e uno da utilizzare per i concessionari aggiudicatari della concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
PressGiochi