Gioco online: ad aprile ricavi per 292,2 milioni di euro

I ricavi del mercato igaming in Italia sono leggermente diminuiti su base mensile, a 292,2 milioni di euro ad aprile rispetto ai 302,4 milioni di euro di marzo. Secondo i dati di Ficom Leisure, ciò significa che le entrate sono aumentate anno su anno per la prima volta in sei mesi, dopo che le entrate sono state di 288,1 milioni di euro nell’aprile 2021.

Questo calo è stato principalmente determinato da un calo del 6,7% delle scommesse sportive online, con entrate che ora si attestano a 118,9 milioni di euro: il livello più basso da ottobre 2021. Tuttavia, questo era ancora al di sopra dei 103,6 milioni di euro registrati nell’aprile 2021.

Sebbene le entrate dei casinò online siano rimaste stabili, ci sono stati alcuni movimenti interessanti tra gli operatori all’interno del mercato. I quattro maggiori operatori di casinò online di GGR hanno tutti perso terreno rispetto ai loro concorrenti, Sisal e Snai sono stati i più colpiti poiché scendono rispettivamente all’8,5% e all’8,3% delle quote di mercato, mentre la quota di Pokerstars è scesa all’8,8% e Lottomatica al 7,3%.

Sul versante delle scommesse sportive online, invece, sia Sisal che Snai hanno incrementato le proprie quote di mercato rispetto al resto del gruppo. Questa crescita delle scommesse online si è anche tradotta in un aumento della quota di entrambe le società nel mercato complessivo delle scommesse sportive, composto sia da online che da vendita al dettaglio.

Aumentando la sua quota di mercato al 15,6%, Snai ha riguadagnato il primo posto in queste classifiche dopo averla persa contro Goldbet nel febbraio 2022. Ad aprile, Goldbet era appena dietro a Snai con il 15,5%.

Le quote di mercato per i tornei di poker e i cash game rimangono relativamente stabili. Pokerstars continua a rimanere al vertice con una quota di mercato del 48,75% nei tornei. Questo è sceso dal 51,28% nell’aprile 2021, continuando la tendenza dei cali anno su anno che abbiamo visto nella quota di mercato di Pokerstars ogni mese nel 2022.

Nei cash game di poker, Pokerstars è risalito costantemente verso la sua quota di mercato massima del 46,0%, raggiunta a settembre 2021. E-Play 24 è stato il grande vincitore di questo mese per i cash game, salendo in modo impressionante da una quota di mercato del 7,6%. al 9,6% in un solo mese.

