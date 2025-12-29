Newsletter

29 Dicembre 2025

Gioco online: 92 miliardi giocati in Italia, ma chi sono davvero i Paesi big nel mondo?

Il gioco online non è più solo una nicchia che coinvolge gli appassionati, ormai è un’industria enorme e globale. Nel 2024 in Italia sono stati giocati 92 miliardi, di cui

29 Dicembre 2025

Il gioco online non è più solo una nicchia che coinvolge gli appassionati, ormai è un’industria enorme e globale. Nel 2024 in Italia sono stati giocati 92 miliardi, di cui 5 di spesa effettiva. Gli utenti giocano ai titoli di casino online su betfair ed esplorano i vari operatori in cerca delle offerte migliori. Nel 2004 il settore nel nostro Paese valeva 25 miliardi e adesso è arrivato a 157 miliardi.

Perché il gioco online vale così tanto nel mondo oggi

Non c’è una vera e propria classifica ufficiale, però ci sono diverse rilevazioni. Il gioco online cresce principalmente grazie a tre fattori:

  • Smartphone
  • Pagamenti digitali
  • Sport in streaming

Basta pensare alle scommesse sui grandi eventi calcistici. Per i Mondiali 2026, le stime parlano di una raccolta globale che supererà i 30 miliardi di euro solo per le puntate sul torneo. Il Brasile viene indicato come il quinto mercato al mondo dietro gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Russia e l’Italia.

L’Europa è una zona molto importante nel settore del gaming, però il baricentro si sta spostando verso gli Stati Uniti. L’online, rispetto al gioco fisico, permette di scalare molto più velocemente. Una piattaforma ben strutturata può servire milioni di utenti distribuiti su più Paesi, cosa impossibile per una rete di punti vendita tradizionali.

Italia protagonista in Europa: numeri, raccolta e peso del digitale

L’Italia non è solo uno dei tanti mercati, è il leader per dimensioni. Nessun altro Paese europeo raggiunge i nostri livelli al momento. Il comparto online ha raggiunto una raccolta di 92 miliardi di euro, di cui quasi il 95% torna ai giocatori sotto forma di vincite, ai concessionari resta un margine di circa 3,8 miliardi e allo Stato arrivano più o meno 1,1 miliardi. Le slot e i giochi da casinò sono la maggior parte, seguiti dalle scommesse sportive, dal poker, dal bingo e dalla roulette online su betfair e su altri operatori. Quindi, l’Italia è già un gigante per quanto riguarda i volumi totali, ma ha ancora molta strada davanti.

Dagli Stati Uniti al Brasile: la mappa dei Paesi big del gaming online

Se proviamo a disegnare una mappa dei Paesi big, più o meno è così:

  • Gli Stati Uniti sono uno dei poli principali, soprattutto per le scommesse sportive e i fantasy game.
  • Il Regno Unito è uno dei mercati più maturi al mondo con altissima penetrazione dell’online, tanti operatori storici e una cultura del betting molto radicata.
  • L’Italia è il più grande mercato europeo per spesa complessiva nei giochi e uno dei primi anche a livello globale.
  • La Russia compare spesso nelle classifiche sui volumi delle scommesse, soprattutto sportive, anche se il quadro regolatorio è meno uniforme rispetto all’UE.
  • Il Brasile è indicato come il quinto mercato mondiale per le scommesse sui grandi eventi calcistici.

Oltre a questi, meritano una menzione anche l’Australia e alcuni Paesi del Nord Europa dove il gioco online è ormai mainstream.

 

