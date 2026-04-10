Gioco minorile con vincita in denaro: il 16 aprile a Napoli la presentazione della ricerca della Federico II

Saranno presentati mercoledì 16 aprile i risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo (Largo San Marcellino, aula G3/G4).

La ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la direzione scientifica del Prof. Caramiello, il coordinamento della dott.ssa Laura D’Angeli, Founder Studio D’Angeli, e il supporto dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi.

L’indagine si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei soggetti vulnerabili e ha l’obiettivo di analizzare in modo approfondito la diffusione e le caratteristiche del fenomeno del gioco con vincita in denaro tra i minori nel contesto napoletano. La ricerca ha esaminato il contesto territoriale di riferimento, con particolare attenzione al quadro normativo vigente a livello regionale e comunale, nonché al ruolo che il gioco riveste nella città di Napoli quale elemento anche sociale e culturale. Sono stati inoltre analizzati i principali fattori di influenza sui comportamenti di gioco dei minori, tra cui dinamiche familiari, contesto sociale, accessibilità all’offerta e modelli di consumo.

Sulla base delle evidenze emerse, lo studio propone un insieme di azioni operative volte a rafforzare le strategie di prevenzione del gioco minorile, attraverso un approccio integrato che coinvolge istituzioni, operatori, sistema educativo e territorio.

L’evento si terrà il 16 aprile 2026, alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo – Aula G3 Largo San Marcellino, 80138 Napoli.

Il programma del convegno

Ad aprire i lavori saranno i saluti del Rettore, prof. Matteo Lorito, e della direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, prof.ssa Dora Gambardella.

Seguirà l’introduzione e moderazione del prof. Caramiello.

Tra i relatori:

Gianfranco Pecchinenda , con un intervento su “Il senso del gioco: considerazioni teoriche”

, con un intervento su “Il senso del gioco: considerazioni teoriche” Antonio Noto , direttore di Noto Sondaggi

, direttore di Noto Sondaggi Laura D’Angeli , coordinatrice del progetto

Previsti inoltre interventi istituzionali, tra cui:

Mario Lollobrigida , Direttore Giochi dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

, Direttore Giochi dell’ Chiara Marciani , assessora alle Politiche giovanili del Comune di Napoli

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e stakeholder del settore

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