Newsletter

10 Aprile 2026 - 16:01

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioco minorile con vincita in denaro: il 16 aprile a Napoli la presentazione della ricerca della Federico II

Saranno presentati mercoledì 16 aprile i risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi

10 Aprile 2026

Share the post "Gioco minorile con vincita in denaro: il 16 aprile a Napoli la presentazione della ricerca della Federico II"

Stampa pagina

Saranno presentati mercoledì 16 aprile i risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo (Largo San Marcellino, aula G3/G4).

La ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la direzione scientifica del Prof. Caramiello, il coordinamento della dott.ssa Laura D’Angeli, Founder Studio D’Angeli, e il supporto dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi.

L’indagine si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei soggetti vulnerabili e ha l’obiettivo di analizzare in modo approfondito la diffusione e le caratteristiche del fenomeno del  gioco con vincita in denaro tra i minori nel contesto napoletano. La ricerca ha esaminato il contesto territoriale di riferimento, con particolare attenzione al quadro normativo vigente a livello regionale e comunale, nonché al ruolo che il gioco riveste nella città di Napoli quale elemento anche sociale e culturale. Sono stati inoltre analizzati i principali fattori di influenza sui comportamenti di gioco dei minori, tra cui dinamiche familiari, contesto sociale, accessibilità all’offerta e modelli di consumo.

Sulla base delle evidenze emerse, lo studio propone un insieme di azioni operative volte a rafforzare le strategie di prevenzione del gioco minorile, attraverso un approccio integrato che coinvolge istituzioni, operatori, sistema educativo e territorio.

L’evento si terrà il 16 aprile 2026, alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo – Aula G3 Largo San Marcellino, 80138 Napoli.

Il programma del convegno

Ad aprire i lavori saranno i saluti del Rettore, prof. Matteo Lorito, e della direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, prof.ssa Dora Gambardella.

Seguirà l’introduzione e moderazione del prof. Caramiello.

Tra i relatori:

  • Gianfranco Pecchinenda, con un intervento su “Il senso del gioco: considerazioni teoriche”
  • Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi
  • Laura D’Angeli, coordinatrice del progetto

Previsti inoltre interventi istituzionali, tra cui:

  • Mario Lollobrigida, Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Napoli

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e stakeholder del settore

 

Pressgiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Gioco minorile con vincita in denaro: il 16 aprile a Napoli la presentazione della ricerca della Federico II

Interazar, Melilla partecipa con una delegazione di grande livello che rafforza il suo impegno verso la Fiera

iGB L!VE mette in mostra l’economia imprenditoriale grazie alle iniziative flagship per startup

Rigiocare il Futuro: al via nuovi corsi nel centro polisportivo della Casa Circondariale di Secondigliano

SBC Summit Malta esplorerà le tendenze che guideranno il futuro del casinò

Aperte le registrazioni per iGB L!VE London: le aziende puntano a rafforzare le partnership nate a Barcellona

Codere, gioco responsabile: a Caserta si rafforza la rete di supporto

Data room Nexus presenta l’Osservatorio sul Gioco Online Illegale il 7 maggio 2026 a Roma

NOVOMATIC Italia a IGE 2026: innovazione, sostenibilità e visione strategica al centro della partecipazione del Gruppo

BGC, Safer Gambling Week 2026: date confermate e slancio dopo un anno record

SAGSE South America 2026 chiude con 3.000 partecipanti e rafforza la leadership in vista del 2027

Integrità e trasparenza trainano il successo degli iGB Affiliate Awards

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter