Gioco minorile con vincita in denaro: il 16 aprile a Napoli la presentazione della ricerca della Federico II

10 Aprile 2026 - 16:01
Saranno presentati mercoledì 16 aprile i risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi
Saranno presentati mercoledì 16 aprile i risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo (Largo San Marcellino, aula G3/G4).
La ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la direzione scientifica del Prof. Caramiello, il coordinamento della dott.ssa Laura D’Angeli, Founder Studio D’Angeli, e il supporto dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi.
L’indagine si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei soggetti vulnerabili e ha l’obiettivo di analizzare in modo approfondito la diffusione e le caratteristiche del fenomeno del gioco con vincita in denaro tra i minori nel contesto napoletano. La ricerca ha esaminato il contesto territoriale di riferimento, con particolare attenzione al quadro normativo vigente a livello regionale e comunale, nonché al ruolo che il gioco riveste nella città di Napoli quale elemento anche sociale e culturale. Sono stati inoltre analizzati i principali fattori di influenza sui comportamenti di gioco dei minori, tra cui dinamiche familiari, contesto sociale, accessibilità all’offerta e modelli di consumo.
Sulla base delle evidenze emerse, lo studio propone un insieme di azioni operative volte a rafforzare le strategie di prevenzione del gioco minorile, attraverso un approccio integrato che coinvolge istituzioni, operatori, sistema educativo e territorio.
L’evento si terrà il 16 aprile 2026, alle ore 10.30 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo – Aula G3 Largo San Marcellino, 80138 Napoli.
Ad aprire i lavori saranno i saluti del Rettore, prof. Matteo Lorito, e della direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, prof.ssa Dora Gambardella.
Seguirà l’introduzione e moderazione del prof. Caramiello.
Tra i relatori:
Previsti inoltre interventi istituzionali, tra cui:
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e stakeholder del settore
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