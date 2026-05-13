Newsletter

13 Maggio 2026 - 20:18

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gioco illegale, Osnato (FdI): “Regolare per permettere è meglio che vietare”

Roma – Prosegue a Roma l’evento “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia presso La Lanterna. Al centro

13 Maggio 2026

Share the post "Gioco illegale, Osnato (FdI): “Regolare per permettere è meglio che vietare”"

Stampa pagina

Roma – Prosegue a Roma l’evento “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia presso La Lanterna. Al centro del confronto, il tema del gioco illegale, della regolamentazione del settore e degli strumenti necessari per garantire legalità e tutela dei consumatori.

Nel corso del suo intervento, Marco Osnato ha richiamato il dibattito sviluppatosi negli anni passati attorno al Decreto Dignità, soffermandosi in particolare sulle restrizioni introdotte in materia di pubblicità e sponsorizzazioni nel settore del gioco.

“Le giornate passate in Commissione sul Decreto Dignità nella scorsa legislatura ci hanno dato un esempio chiaro di qual è il modo sbagliato di approcciare al mondo dell’impresa, ma soprattutto al tema del gioco. Credo che questi obiettivi sulle sponsorizzazioni siano delle ipocrisie, anche perché poi sono facilmente aggirabili”, ha dichiarato.

Secondo Osnato, la regolamentazione del comparto dovrebbe puntare maggiormente a governare il fenomeno piuttosto che a vietarlo. “Credo che regolare per permettere, piuttosto che vietare, per impedire, sia la cosa migliore. Se ci sono delle perplessità, si affrontano, si discutono insieme”.

Il presidente della Commissione Finanze ha poi evidenziato il ruolo crescente della tecnologia nei sistemi di controllo e tutela del settore regolamentato. “C’è un’attenzione particolare alla tutela del cittadino anche in funzione delle nuove tecnologie che sono molto importanti. Ho visitato alcune sedi delle società, ho potuto vedere quanto siano avanzati i sistemi computerizzati utilizzati”.

Osnato ha sottolineato come questi strumenti tecnologici non siano utili soltanto per la protezione del giocatore, ma anche per il monitoraggio di eventuali anomalie operative. “Oltre alla tutela del giocatore, consentono di intervenire in maniera diretta – ad esempio, nel caso delle scommesse – quando ci sono dei flussi non propriamente trasparenti”.

Infine, il parlamentare ha ribadito l’importanza del sistema concessorio italiano come strumento di selezione e controllo degli operatori del mercato. “Il sistema concessorio consente di individuare dei parametri molto chiari, molto stringenti sulle capacità e sulla professionalità degli operatori. E questa è la principale tutela che lo Stato ha”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Buechele (Novomatic Italia): “Gli operatori legali hanno costi elevati, l’illegale no: serve innovazione per non perdere competitività”

Rosato (Azione): “Per contrastare il gioco illegale serve normalizzare la discussione politica e accelerare il decreto di riordino”

Pozzi (LUISS GRIF): “Un terzo dei giocatori non sa che il gioco illegale è illecito. Serve ripensare la regolazione per ridurre lo spazio dell’illegale”

Piatti (Prisma), “il mercato illegale pesa circa un quarto dei giocatori”

D’Attis (FI): “L’errore più grande è concentrarsi solo sul gioco legale e non sull’illegale”

Gioco illegale, Osnato (FdI): “Regolare per permettere è meglio che vietare”

Bingo, il Tar Lazio annulla i canoni della proroga 2023-2024: “Importi illegittimi e da ricalcolare”

Gaming in Holland Conference 2026: pubblicata l’agenda preliminare, focus su regolamentazione e lotta al mercato illegale

D’Angelo (Sapar): “I giovani guardino al settore del gioco pubblico come un’opportunità per le loro professionalità”

Melluso (Assoutenti): “Sul gioco d’azzardo servono più tutele, meno pubblicità e un’azione europea”

Alea e Forum associazioni familiari sul Linee guida Agcom su ludopatia: “Il ‘gioco responsabile’ non diventi una forma di pubblicità”

Del Grosso (Adusbef:) “Il richiamo al ‘gioco responsabile’ rischia di diventare uno scudo linguistico”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter