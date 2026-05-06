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Gioco illegale in Italia: il 13 maggio a Roma l’evento dedicato al fenomeno del gioco sommerso

Il prossimo 13 maggio Fortune Italia promuove un importante appuntamento dedicato a uno dei temi più rilevanti per l’economia e la legalità del Paese: ‘Misurare l’invisibile. Il mercato del gioco

06 Maggio 2026

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Il prossimo 13 maggio Fortune Italia promuove un importante appuntamento dedicato a uno dei temi più rilevanti per l’economia e la legalità del Paese: ‘Misurare l’invisibile. Il mercato del gioco non regolato in Italia. L’evento si terrà a Roma, presso lo spazio eventi La Lanterna, con inizio alle ore 17:30, e rappresenterà un momento di confronto tra esperti, istituzioni e operatori del settore.

Durante l’incontro – supportato dal Gruppo Novomatic Italia – sarà presentato uno studio approfondito realizzato dal Gruppo Ricerche Industriali e Finanziarie “Fabio Gobbo” della Luiss Guido Carli University, diretto dal professor Cesare Pozzi, in collaborazione con Prisma Spa. La ricerca si basa su dati ufficiali dell’Agenzia e su statistiche ISTAT, analizzati attraverso metodologie solide e diversificate.

I risultati delineano un quadro significativo: il mercato del gioco illegale in Italia raggiunge circa 30 miliardi di euro all’anno in termini di giocate, con oltre 2 miliardi di euro di spesa effettiva. Inoltre, emerge che circa 5,5 milioni di italiani – quasi uno su quattro tra coloro che giocano – utilizzano piattaforme non regolamentate, attratti da vincite apparentemente più elevate, assenza di controlli e strategie di comunicazione particolarmente aggressive.

L’evento si propone come un’occasione di confronto concreta per analizzare dati, accrescere la consapevolezza e individuare possibili risposte a un fenomeno che incide profondamente su economia, legalità e tutela dei cittadini.

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