Gioco del Lotto: in arrivo la nuova opzione di gioco collegata al 10eLotto

Un nuovo gioco per ampliare l’offerta di intrattenimento, offrire ulteriori occasioni di vincita ai giocatori e dare slancio al 10eLotto con modalità ad estrazione ad intervallo di tempo.

Sono queste, in estrema sintesi,- scrive la FIT – le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad introdurre il nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLotto, denominato EXTRA.

Del resto, il 10eLotto ha subìto nell’arco dell’ultimo anno un doppio scossone. Dapprima, l’aumento all’11% della ritenuta sulle vincite, introdotto a decorre dal 1 luglio 2019 dal decreto legge sulla quota 100 ed il reddito di cittadinanza; successivamente, il blocco totale della raccolta e poi il ripristino a monitor spenti in virtù delle disposizioni varate durante il periodo di picco della pandemia da Covid-19.

Un «uno-due» che nel giro di pochi mesi avrebbe mandato al tappeto anche il migliore dei campioni. E non c’è dubbio come anche il 10eLotto abbia vacillato ed accusato il colpo ma, fortunatamente, la reazione e la ripresa sono state piuttosto rapide, grazie al fatto che, per rimanere in tema di pugilato, si tratta di un gioco ben saldo sulle gambe.

La determina è stata varata alla fine del mese di luglio ma la nuova modalità di gioco entrerà in vigore soltanto a partire dal 10 settembre e, almeno per questa prima fase, resterà in esercizio in via sperimentale fino all’11 settembre 2021.

La dinamica di gioco, come detto riconducibile alla sola modalità di estrazione ad intervallo di tempo, è semplice e intuitiva: selezionando l’opzione EXTRA, il giocatore, con un importo minimo di 1 euro, che si aggiunge alla giocata al 10eLotto, partecipa all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti dopo l’avvenuta estrazione dei 20 numeri vincenti al 10eLotto.

Pertanto, i numeri giocati al 10eLotto nell’estrazione ad intervallo di tempo, vengono dapprima confrontati con i consueti 20 e poi con gli ulteriori 15 numeri estratti automaticamente dal sistema.

In sostanza, il giocatore avrà la possibilità di partecipare ad una doppia estrazione e, nei casi previsti dal regolamento, di vincere due volte, considerato che i premi ottenuti con la formula EXTRA si sommano alle eventuali vincite al 10eLotto.

Ovviamente le vincite con la formula EXTRA (riferite alle categorie riportate nella tabella che pubblichiamo) dipendono anche dalla quantità di numeri giocati e dalle eventuali vincite conseguite al 10eLotto.

Per quanto attiene al ricevitore, la gestione della nuova opzione di gioco non avrà particolari impatti.

La raccolta della giocata potrà avvenire mediante compilazione della schedina ovvero a voce e la modalità prescelta dal giocatore verrà riportata sullo scontrino.

I numeri estratti e quelli vincenti verranno pubblicati, rispettivamente, sul Notiziario delle Estrazioni e sul Bollettino Ufficiale delle vincite.

Lo scontrino con l’opzione EXTRA potrà essere annullato con le consuete modalità in essere, fermo restando che, trattandosi di un gioco complementare ed opzionale al 10eLotto, verrà annullata sia la giocata al 10eLotto in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo che la giocata alla formula di gioco EXTRA.

PressGiochi