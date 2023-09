Campania, gioco d’azzardo: parte progetto per il recupero e contrasto dei ludopatici

Parte dalla Campania un innovativo progetto teso ad aiutare i cittadini che hanno sviluppato forme di dipendenza da gioco, offrendo loro assistenza dal punto di vista socio-economico, legale e lavorativo. A presentarlo ufficialmente il prossimo 18 Settembre – alle ore 9,30 nella splendida cornice di Villa Fernandes a Portici – sarà la rete di associazioni del Terzo settore della Campania capitanata da Assoutenti.

Il progetto denominato “P.I.N. For Life – persone indipendenti per la vita”, finanziato dalla Regione Campania, nasce proprio con la finalità di contrastare il gioco d’azzardo e fornire sostegno socio-economico ai ludopatici, con le tutele giudiziarie ed il recupero al lavoro.

Durante la presentazione del 18 settembre a Portici, moderata dall’avv. Gabriele Melluso, vicepresidente nazionale di Assoutenti, interverranno esperti, istituzioni, enti locali, Asl e Tribunale di Napoli.

Prenderanno la parola il prof. Maurizio Fiasco, esperto nazionale già membro dell’Osservatorio nazionale di contrasto al gioco d’azzardo e presidente si A.L.E.A. (Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio); Il presidente dell’Osservatorio regionale dott. Aniello Baselice; la dott.ssa Valeria Rinaldini dell’Asl Napoli 3 sud resp. del tavolo tecnico gioco d’azzardo; il Segretario Generale del comune di Portici e dirigente delle politiche sociali. Infine il prezioso contributo scientifico ed umano del Giudice Dott. Nicola Graziano del Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle imprese.

A questi si aggiungeranno i saluti istituzionali del portavoce del Forum del Terzo settore della Campania, Giovanpaolo Gaudino, della dott.ssa Antonella Ciaramella (Assessorato regionale Formazione), del sindaco di Portici dott. Vincenzo Cuomo, del presidente Anci Campania, Avv. Carlo Marino e dell’assessore regionale alle politiche sociali, Lucia Fortini.

Dulcis in fundo allieterà l’evento Ciro Giustiniani, testimonial Assoutenti, che con il suo calore comico proverà a rendere meno freddo il dramma di queste persone e delle loro famiglie.

“Il progetto P.I.N. For Life non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza per un modello completo di recupero virtuoso, che nasce dalla Campania e sarà proposto alle istituzioni per renderlo operativo a livello nazionale. La ricetta che proponiamo è quella di una riabilitazione economico-sociale affiancata a quella sanitaria mediante il sostegno giudiziario previsto dalla legge 3/12 ai soggetti dipendenti da gioco, per il pagamento “organizzato” dei propri debiti e se necessario il reinserimento al lavoro” – dichiara l’avv. Gabriele Melluso di Assoutenti.

Il Portavoce del Forum del terzo settore della Campania, Giovanpaolo Gaudino, parte attiva del progetto dichiara: “P.I.N. For Life è un progetto ambizioso, credo sia la prima volta che si metta in campo una strategia complessiva che prenda in carico la persona ludopatica e la segua nel percorso di inclusione. Tenendo insieme in un forte intervento di rete i servizi sanitari, sociali e il percorso di recupero economico. Ed in questa rete il ruolo proattivo e di raccordo del Terzo Settore emerge con forza. Questo tipo di progetti, rende le nostre comunità più coese e più sicure”.

