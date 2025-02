Gioco d’azzardo: l’associazione Astro scrive a Elly Schlein

L’associazione Astro ha inviato una lettera aperta all’On Elly Schlein dopo le sue dichiarazioni sul tema del gioco legale.

Il messaggio principale della lettera è la difesa del settore del gioco lecito e la critica alle posizioni proibizioniste del Partito Democratico, in particolare a quelle espresse da Elly Schlein. L’associazione contesta l’idea che la riforma in atto comporti un aumento dell’offerta di gioco e sostiene che misure come il “distanziometro” non abbiano dimostrato efficacia nel contrastare la ludopatia. InoltrLETTERA ASTRO ON SCHLEIN 7FEB2025e, denuncia il rischio che le restrizioni eccessive finiscano per penalizzare le imprese legali a vantaggio del gioco clandestino, gestito dalla criminalità. La lettera sottolinea l’importanza del gettito fiscale generato dal settore e invita a un confronto più pragmatico e basato su dati concreti, auspicando un dialogo con il Partito Democratico per trovare un equilibrio tra la regolamentazione del gioco e la tutela della salute pubblica.

Scarica la lettera

PressGiochi