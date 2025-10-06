Gioco d’azzardo e salute mentale, Martinotti (SIPS): “Dalla proibizione alla prevenzione serve un approccio integrato e multilivello”

Superare il modello proibizionista e promuovere una vera cultura della prevenzione: è questa la direzione indicata dagli esperti della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) nel corso del congresso svoltosi

Superare il modello proibizionista e promuovere una vera cultura della prevenzione: è questa la direzione indicata dagli esperti della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) nel corso del congresso svoltosi il 3 ottobre a Firenze, dove il gioco d’azzardo è stato affrontato come questione centrale di salute pubblica e mentale.

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno evidenziato la necessità di un cambio di paradigma nelle politiche e negli interventi legati al contrasto del gioco d’azzardo patologico, passando dai divieti a strategie fondate su informazione, educazione e cura integrata.

Il prof. Andrea Fiorillo, segretario della SIPS, ha sottolineato come “sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione”, ricordando che la diffusione del gioco d’azzardo tocca oggi anche categorie sociali e anagrafiche tradizionalmente considerate meno a rischio.

Sulla stessa linea, il prof. Giuseppe Brugnoli, anch’egli segretario della Società, ha rimarcato che “la prevenzione e l’informazione rappresentano strumenti imprescindibili per contenere i rischi legati all’azzardo patologico”, sottolineando il ruolo decisivo della sensibilizzazione pubblica e della formazione degli operatori socio-sanitari.

A chiudere gli interventi, il prof. Giovanni Martinotti ha messo in luce l’urgenza di un approccio strutturato e multilivello, che tenga insieme prevenzione, psicoeducazione e innovazione terapeutica: “La prevenzione primaria deve passare dalla razionalizzazione sia dell’offerta che della domanda di gioco. È fondamentale affiancare a questo interventi di psicoeducazione, che aiutino a diffondere messaggi chiari e corretti sui rischi dell’azzardo, e promuovere strumenti come i registri di autoesclusione, che consentono al giocatore di proteggersi in prima persona. Accanto a queste strategie, il miglioramento dell’offerta di cura, lo sviluppo di terapie farmacologiche innovative e l’applicazione di tecniche di brain stimulation rappresentano ulteriori strumenti con cui affrontare la dipendenza da gioco. Solo agendo in maniera integrata su più livelli potremo rendere questa problematica meno incidente e ridurre il suo peso clinico e sociale.”

Dal confronto è emersa una visione chiara: il proibizionismo non basta. L’evoluzione tecnologica e l’espansione del gioco online hanno reso inefficaci molti strumenti basati solo sul divieto, rendendo necessario un modello di prevenzione attiva, fondato su conoscenza, responsabilità e sostegno terapeutico.

La SIPS richiama quindi istituzioni e operatori a un impegno condiviso per costruire una strategia che metta al centro la salute mentale dei cittadini, agendo su tutti i livelli — culturale, educativo, clinico e normativo — per contenere un fenomeno complesso che incide profondamente sul benessere individuale e sociale.

