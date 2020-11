Giochi. Zapponini (SGI): “Ristoro per tutti i settori danneggiati”

“Ristoro per tutti i settori danneggiati: la discriminazione è odiosa già in condizioni di normalità, insopportabile in queste! Ricordiamo al Governo che pacta sunt servanda!”.

Lo ha dichiarato il Presidente di Sistama Gioco Italia – Confindustria commentando la necessità per le aziende del gioco pubblico ocstrette alla chiusura di essere sostenute dagli interventi di aiuto del Governo Conte predisposti per far fronte all’emergenza Coronavirus.

PressGiochi