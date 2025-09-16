Giochi, tre adempimenti fiscali in scadenza martedì 16 settembre

Vincite prescritte e rimborsi non riscossi: termine per il versamento degli importi relativi al mese di agosto per le scommesse diverse dalle corse dei cavalli e per le scommesse su eventi simulati. L’obbligo riguarda tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica, come stabilito dal decreto MEF 1° agosto 2022, n. 145 e dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.