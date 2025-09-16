Giochi, tre adempimenti fiscali in scadenza martedì 16 settembre

16 Settembre 2025 - 08:29
Martedì 16 settembre i concessionari del settore giochi sono chiamati a rispettare tre importanti scadenze fiscali previste dalla normativa vigente. In particolare: Vincite prescritte e rimborsi non riscossi: termine per
Martedì 16 settembre i concessionari del settore giochi sono chiamati a rispettare tre importanti scadenze fiscali previste dalla normativa vigente.
In particolare:
Vincite prescritte e rimborsi non riscossi: termine per il versamento degli importi relativi al mese di agosto per le scommesse diverse dalle corse dei cavalli e per le scommesse su eventi simulati. L’obbligo riguarda tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica, come stabilito dal decreto MEF 1° agosto 2022, n. 145 e dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.
Imposta unica sui giochi online: scadenza per il versamento dell’imposta unica relativa al mese precedente su diverse tipologie di giochi:
giochi di abilità a distanza, inclusi i tornei di carte (codici tributo 5188-5189);
giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (codici tributo 5259-5260);
Bingo a distanza, con il relativo compenso al controllore centralizzato (codici tributo 5447-5448-5212).
Conti di gioco dormienti: termine per il versamento, con codice tributo 5380, degli importi relativi ai conti di gioco divenuti dormienti nel mese precedente, come comunicato entro il 3 settembre attraverso il messaggio 4.19 del protocollo di Anagrafe Conti di Gioco.
Le scadenze del 16 settembre si inseriscono nel quadro degli adempimenti ricorrenti previsti per garantire trasparenza e regolarità nel settore del gioco pubblico.
PressGiochi
Fonte immagine: https://depositphotos.com