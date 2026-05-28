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Giochi pubblici, Vaccari (PD): “Si è preferito puntare sul gettito e sugli interessi dei grandi concessionari”

“Sul tema dell’azzardo, il vero fallimento della politica è culturale e sociale. Lo conferma il ‘Libro Nero dell’Azzardo 2026’, presentato da CGIL, Federconsumatori e Isscon. Il quadro che emerge è

28 Maggio 2026

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“Sul tema dell’azzardo, il vero fallimento della politica è culturale e sociale.

Lo conferma il ‘Libro Nero dell’Azzardo 2026’, presentato da CGIL, Federconsumatori e Isscon. Il quadro che emerge è quello di uno “Stato perdente”: la raccolta ha superato i 165 miliardi di euro, mentre le perdite dei cittadini sfiorano i 22 miliardi.

Da mesi, in Parlamento, insieme ad associazioni e sindacati, chiediamo un confronto con il Governo per una riforma che metta al centro salute pubblica, tutela dei minori e legalità. Finora, però, non è arrivata alcuna risposta. Si è preferito puntare sul gettito e sugli interessi dei grandi concessionari, favorendo pochi player internazionali a discapito dei territori.

Parliamo di dipendenze e impoverimento delle famiglie. Eppure, le difese sociali sono state progressivamente indebolite: persino il divieto di pubblicità viene sistematicamente aggirato attraverso piattaforme online che colpiscono soprattutto i più giovani, arrivando fino al mondo dello sport.

Serviva una riforma organica, fondata sulla riduzione dell’offerta e sulla responsabilità dello Stato, non un testo che svuota il ruolo di Comuni e Regioni. Continuare a rinviare o scegliere scorciatoie significa perdere un’altra occasione. E il prezzo, ancora una volta, lo pagheranno i più fragili”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Stefano Vaccari (PD) commentando quanto emerso dalla presentazione del Libro nero dell’azzardo 2026 presentato da CGIL, Federconsumatori e Isscon.

 

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Fonte immagine: https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/elezioni-comunali-stefano-vaccari-d9fcc4ad

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