Giochi pronti a ripartire: il nuovo numero di PressGiochi Magazine è online e in distribuzione

L’arrivo dell’estate e la voglia di ritornare alla normalità sicuramente aiuterà tutte le attività italiane ad uscire da questa crisi economica oltre che sanitaria. I numeri dei contagi ci lasciano tirare un sospiro di sollievo ma le imprese, quelle del gioco in primis, non devono dimenticare il rispetto di quelle linee guida dettate dalle Regioni.

Ne parliamo con consigli e suggerimenti ampiamente in questo numero di PressGiochi Magazine da oggi online e presto in distribuzione.

Si parla di strategie di uscita dalla crisi e di come la pensano molte aziende del gaming a livello internazionale, delle nuove tecnologie che durante questo lockdown in molti casi hanno avuto una spinta determinante per il business.

Parliamo di un tema del quale abbiamo molto discusso anche online: il rapporto tra istituti bancari e operatori del gioco, accesso al credito e tenuta dei conti corrente.

Parliamo di politica e di come i territori ancora una volta hanno gestito la situazione, ma più che mai si ritorna sulla questione Piemonte dove è in atto un intervento da parte della maggioranza (Lega e Fi) determinata a modificare quanto prima la legge per il contrasto al gioco patologico contro uno scheramento di pentastellati che non disdegna gli aiuti ai sexi shop, purché non abbiamo a che fare con i giochi di stato!

Casinò, lotterie, poker, giochi online e tanto altro in questo numero da gustare in spiaggia in pieno relax.

