Giochi online. La Ce approva le norme della Finlandia

Ad inizio novembre 2024, la Finlandia ha presentato un progetto di legge volto a modificare l’attuale Gambling Act finlandese con un particolare focus sulle attività di gioco online. Inizialmente lo Standstill era fissato per il 04/02/2025 ma, Malta ha rallentato il percorso di approvazione della legge presentando un parere circostanziato, che è stato però superato e quindi il progetto di legge si considera ora approvato.

Nella bozza di legge, si propone l’entrata in vigore di una nuova legislazione sul gioco d’azzardo. La legge regolerebbe le attività di gioco e la loro supervisione. L’implementazione delle attività del settore sarebbero soggette ad un permesso. Il gioco potrebbe essere svolto in regime di concessione esclusiva. La legge regolerebbe il tipo di operazioni a cui potrebbero essere concesse le licenze in questione.

Inoltre, la fornitura del software di gioco richiederebbe una licenza. Il licenziatario deve utilizzare esclusivamente il software di gioco fornito dai titolari della licenza nei giochi d’azzardo da loro implementati. Il titolare di una licenza per software di gioco non dovrebbe fornirla a un operatore di gioco che implementi o commercializzi tali giochi, in violazione della legge sul gioco d’azzardo senza licenza.

La legge regolerebbe le condizioni per la concessione delle licenze commerciali e la procedura di richiesta delle licenze commerciali. La licenza esclusiva sarebbe valida per dieci anni, mentre la licenza per il gioco d’azzardo e la licenza per il software di gioco sarebbero valide per un massimo di cinque anni. La legge stabilirebbe l’obbligo del titolare della concessione esclusiva di versare allo Stato un risarcimento per la concessione esclusiva nonché la base per l’importo del risarcimento.

Il Gambling Act includerebbe norme sulla registrazione dei giocatori e sulla verifica dell’identità e della residenza. Tra le altre cose, la legge regolerebbe il limite di età per il gioco, il gioco d’azzardo tramite un conto di gioco e altri giochi identificati, nonché i divieti e le restrizioni sul gioco. La legge includerebbe disposizioni sul marketing, metodi considerati vietati nel marketing, informazioni fornite in relazione al marketing, sponsorizzazione e divieti di marketing diretto. La proposta propone poteri versatili per l’autorità di vigilanza. Per coprire i costi del lavoro di controllo, la legge prevederebbe la riscossione della tassa di controllo annuale dai titolari delle licenze e la base per la sua determinazione. Per contrastare le attività illegali, la legge prevederebbe anche sanzioni amministrative, come il divieto di realizzazione e commercializzazione del gioco d’azzardo, la revoca della licenza commerciale e una multa inflitta a seguito di determinate decisioni ufficiali. La legge prevederebbe la restrizione dell’offerta e della commercializzazione al di fuori del sistema di licenze commerciali al fine di combattere i danni del gioco e indirizzare la domanda verso le attività regolate dalla proposta di legge.

Oltre alle sanzioni amministrative contro la fornitura esterna, si propone di conferire all’autorità di controllo il diritto di ordinare la rimozione di contenuti online illegali legati all’implementazione e alla commercializzazione del gioco d’azzardo o di rimuovere un nome di dominio contenente tali contenuti.

Il Gambling Act regolerebbe il compito del Ministero degli affari sociali e della sanità di monitorare, indagare e valutare il gioco d’azzardo e i danni da esso causati. Il Dipartimento della Salute e del Welfare svolgerebbe i compiti in conformità con il mandato del Ministero degli Affari Sociali e della Sanità. Potrebbero essere concessi aiuti statali per prevenire e ridurre i problemi del gioco d’azzardo. Come risultato del passaggio al sistema di concessione, si propone di modificare anche la legge sulle lotterie, la legge sull’imposta sulle lotterie, la legge sull’imposta sul reddito, il codice penale e alcune altre leggi.

Secondo la proposta di emendamento alla legge sull’imposta sulle lotterie, l’aliquota fiscale uniforme per le attività di gioco d’azzardo in Finlandia sarebbe del 22%. Secondo la proposta di modifica della legge sull’imposta sul reddito, le vincite derivanti dai giochi d’azzardo offerti senza una licenza commerciale costituirebbero reddito imponibile. Inoltre, in futuro tutti i licenziatari con sede in Finlandia saranno trattati secondo principi uniformi in materia di imposta sulle società. La proposta è correlata alla proposta di bilancio dello Stato per il 2026 e sarà considerata in relazione ad essa.

Il Gambling Act e le altre leggi proposte dovrebbero entrare in vigore non prima del 1 luglio 2026, ma al più tardi il 1 gennaio 2027, quando potrebbero iniziare le operazioni di gioco d’azzardo autorizzate. Tuttavia, entrerebbero in vigore le disposizioni della legge riguardanti la richiesta di una licenza e le condizioni per la concessione di una licenza, l’accesso dell’autorità ai diritti di informazione relativi alla procedura di licenza e il compenso da versare allo Stato per la licenza esclusiva. già all’inizio del 2026.

L’attuale diritto esclusivo della Veikkaus Oy, di proprietà statale, copre tutte le forme di esecuzione del gioco d’azzardo. L’esclusiva verrebbe parzialmente sciolta. Le scommesse elettroniche, i casinò e i giochi di slot machine verrebbero aperti al mercato competitivo, dove gran parte del consumo esce dal sistema del gioco d’azzardo. Rimarrebbero esclusivi i giochi d’azzardo come le lotterie, le estrazioni rapide di denaro, le macchine da gioco e le operazioni di casinò, dove il consumo è orientato al sistema attuale. Il nuovo sistema di gioco d’azzardo si baserebbe su licenze commerciali. Una licenza esclusiva potrebbe essere concessa a una società per azioni controllata dallo Stato. L’obiettivo è incanalare la domanda esistente verso un sistema di gioco regolamentato dalla legge. Nel nuovo sistema di gioco, il cui obiettivo sarebbe un elevato grado di canalizzazione, si propone di combattere gli svantaggi del gioco d’azzardo attraverso, tra l’altro, divieti di gioco, limiti di spesa e regolamenti riguardanti le caratteristiche del gioco e il marketing.

PressGiochi