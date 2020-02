Giochi online in Spagna: le scommesse e il bingo diminuiscono mentre le slot crescono

Il DGOJ (Direzione generale per la gestione dei giochi) ha pubblicato il quarto rapporto trimestrale sull’evoluzione del mercato dei giochi online corrispondente al periodo: ottobre-dicembre 2019.

Il GGR per il trimestre è stato di € 185,55 milioni, con un calo del -3,23% rispetto al trimestre precedente e del -2,06% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

Nell’analisi della GGR per segmenti di gioco si osserva che:

I 185,55 milioni di € di GGR sono distribuiti in 89,95 milioni di € in scommesse (48,48%); 2,67 milioni di euro nel Bingo (1,44%); € 72,29 milioni nel Casinò (38,96%), € 0,61 milioni nei Concorsi (0,33%) e € 20,04 milioni nel Poker (10,80%).

Il segmento delle scommesse ha un tasso di riduzione rispetto al trimestre precedente di -10,74% e -10,23% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La variazione è dovuta principalmente alle scommesse sportive convenzionali che sono diminuite del -20,39% e del -4,09% rispetto al trimestre precedente.

Il bingo ha registrato un calo del -16,02% rispetto al trimestre precedente e del -24% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

Nel segmento dei casinò c’è stata una crescita dell’8,56% rispetto al terzo trimestre del 2019 e un tasso di variazione annuale dell’11,72%. Questa crescita è dovuta principalmente al comportamento delle macchine da gioco da quando sono state messe in produzione nel 2015 e ha portato a quote di mercato sempre più elevate del casinò.

Degli 80 operatori con licenza, durante il quarto trimestre del 2019 i seguenti operatori hanno operato per ciascuno dei segmenti di gioco:

Scommesse: 38

Bingo: 3

Casinò: 43

Concorsi: 2

Poker: 9

