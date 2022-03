Giochi online e amusement: le scadenze fiscali di oggi

Scade oggi, 16 marzo 2022 il termine per il versamento, con codice tributo 5380, dell’importo dei Conti di Gioco divenuti dormienti nel mese precedente, nella misura trasmessa entro il 3 del mese corrente con il messaggio 4.19 del protocollo di comunicazione dell’Anagrafe Conti di Gioco.

Altre sono le scadenze relative al gioco per la giornata di oggi. E’ previsto sempre per oggi il versamento dell’imposta unica del mese precedente sui Giochi di abilità a distanza (codici tributo 5188-5189), inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, sui Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (codici tributo 5259-5260), sul Bingo a distanza, con il relativo compenso del controllore centralizzato del gioco (codici tributo 5447-5448-5212).

Oggi, va effettuato anche il versamento delle vincite prescritte e dei rimborsi non riscossi, riferiti al mese di febbraio, relativi alle scommesse diverse dalle corse dei cavalli e alle scommesse su eventi simulati, da parte di tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica (decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 1 marzo 2006, n.111; D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66).

Termine ultimo anche per il pagamento annuale dell’imposta sugli intrattenimenti (cosiddetto ISI) connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici da intrattenimento secondo le modalità previste dal Decreto dell’economia e delle Finanze del 2 febbraio 2009.

La stessa associazione Sapar fa sapere che: “Come confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informiamo i Soci che le basi imponibili forfetarie, per l’applicazione dell’ISI e dei tributi (IVA forfettaria) ad esse eventualmente connesse, sono rimaste invariate rispetto alla scadenza del 16 Marzo 2022 (salvo eventuali adeguamenti futuri conseguenti alla emissione di Decreto del Ministero delle Finanze di definizione dei nuovi imponibili).

PressGiochi