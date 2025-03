Giochi online: BGaming ottiene la certificazione GLI per l’Italia

Il noto provider di contenuti iGaming BGaming è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto con successo la certificazione necessaria per l’ingresso nel mercato italiano. Questo traguardo rappresenta una tappa fondamentale nei piani di espansione europei e globali dell’azienda.

Gaming Laboratories International (GLI), laboratorio di test indipendente riconosciuto a livello mondiale, ha completato un rigoroso processo di verifica, certificando il primo gruppo di giochi BGaming per il mercato italiano. Ulteriori titoli seguiranno nei prossimi mesi.

GLI è uno dei laboratori di test più rispettati del settore, noto per i suoi metodi di verifica complessi e rigorosi. Grazie a questa certificazione, BGaming può ora fornire i propri contenuti agli operatori con licenza in Italia, offrendo ai giocatori locali l’accesso al suo innovativo portafoglio di giochi per la prima volta.

Oltre alla certificazione GLI, BGaming ha ottenuto anche la certificazione per il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISCS) per il mercato italiano e ha superato un’approfondita valutazione di cybersicurezza condotta da Bulletproof. Questi traguardi dimostrano l’impegno dell’azienda nella sicurezza dei dati e nella protezione dei giocatori.

L’Italia rappresenta un mercato chiave per BGaming nella sua strategia di espansione globale. La notizia arriva poco più di un mese dopo l’ottenimento della certificazione GLI necessaria per l’ingresso nel mercato brasiliano.

Antonina Ivanova, Head of Legal & Compliance di BGaming, ha dichiarato: “Ottenere le certificazioni richieste per il mercato italiano è un traguardo significativo per BGaming. Il processo di certificazione è stato complesso e approfondito, e siamo entusiasti di aver dimostrato l’affidabilità e la conformità dei nostri giochi e sistemi alle normative locali. Siamo anche estremamente orgogliosi del nostro team per aver raggiunto questo obiettivo.

I giocatori italiani sono tra i più appassionati al mondo e non vediamo l’ora di presentar loro il nostro esclusivo portfolio di giochi online. Questo traguardo segna un passo fondamentale nella nostra espansione in Europa e consolida il nostro ottimo inizio del 2025.”

Chi è BGaming

BGaming è un provider di contenuti iGaming in forte crescita, che trasforma il gioco d’azzardo in intrattenimento. Grazie a un team esperto e a un approccio orientato ai giocatori, lo studio sviluppa prodotti innovativi e coinvolgenti presenti su piattaforme di prestigio e in oltre 2.000 casinò online in tutto il mondo. BGaming è stato il primo a supportare le criptovalute e a offrire giochi Provably Fair. Il portafoglio del brand include oggi oltre 200 titoli con grafiche in HD e un’interfaccia intuitiva per ogni dispositivo. Lo studio è inoltre rinomato per le sue esclusive realizzate in collaborazione con i principali operatori del settore.

PressGiochi