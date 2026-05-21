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Giochi illegali, Ten. Col. Bollino (GDF): “Necessario investire su strumenti investigativi più avanzati e cooperazione internazionale rafforzata”

«Il gioco pubblico è oggi uno dei principali presìdi a tutela della legalità e dell’economia sana del Paese, perché attraverso il sistema concessorio consente di incanalare la domanda di gioco

21 Maggio 2026

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«Il gioco pubblico è oggi uno dei principali presìdi a tutela della legalità e dell’economia sana del Paese, perché attraverso il sistema concessorio consente di incanalare la domanda di gioco in un perimetro controllato e trasparente, riducendo in modo significativo gli spazi di intervento delle organizzazioni criminali.

Questo impianto regolatorio ha accompagnato una trasformazione profonda del settore, che negli ultimi quindici anni ha visto crescere in modo rilevante i volumi di raccolta e il gettito erariale, fino a raggiungere circa 11 miliardi di euro. Un’evoluzione che ha avuto come elemento decisivo il progressivo spostamento verso il gioco online, oggi centrale rispetto alla rete fisica.

Di fronte a questo scenario, il riordino normativo introdotto dal decreto legislativo 41 del 2024 rappresenta un passaggio necessario per rafforzare i sistemi di controllo, migliorare la cooperazione tra istituzioni e garantire una più efficace tracciabilità dei flussi finanziari.

Un ruolo centrale è svolto dal sistema autorizzatorio dell’Agenzia, che costituisce il primo filtro di ingresso degli operatori nel mercato legale, insieme all’attività di cooperazione interforze attraverso il COPREGI, che sta producendo risultati concreti nelle azioni di contrasto.

Secondo la Guardia di Finanza, è necessario investire su strumenti investigativi più avanzati e su una cooperazione internazionale rafforzata, capace di intercettare e contrastare con maggiore efficacia i flussi illeciti nel settore digitale».

Lo ha dichiarato Ten. Col. Ruggiero Bollino (Capo Servizio Dogane, Monopoli e Accise Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni Ufficio Tutela Entrate) nel corso del panel “La rete del gioco legale come argine al gioco illegale”, nell’ambito della sessione Giochi degli Stati Generali di ADM.

 

 

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