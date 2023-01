Giochi & Fisco: tra gennaio e novembre 2022, da slot e scommesse entrate per 13,1 mld

Nel periodo gennaio-novembre 2022, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 486.016 milioni di euro, con un aumento di 44.539 milioni di euro

Nel periodo gennaio-novembre 2022, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 486.016 milioni di euro, con un aumento di 44.539 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+10,1%). Le imposte dirette si attestano a 268.601 milioni di euro (+23.938 milioni di euro, pari a +9,8%) e le imposte indirette risultano pari a 217.415 milioni di euro (+20.601 milioni di euro, pari a +10,5%).

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+12,0%):

– le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 13.153 milioni di euro (+2.265 milioni di euro, pari a +20,8%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 12.529 milioni di euro (+2.174 milioni di euro, pari a +21,0%);

– il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 10.000 milioni di euro (+115 milioni di euro, pari a +1,2%);

– Tra le altre imposte indirette, l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 937 milioni di euro (+208 milioni di euro, pari a +28,5%).

Gennaio – novembre 2022 – Le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e novembre ammontano a 5.157 mln di euro (+110%) rispetto a gennaio-novembre 2021 per 2.701 milioni di maggiori entrate.

Invece, le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno negativo del -10,1% con 6.506 mln di entrate al fisco rispetto ai 7.237 del 2021. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 350 mln (+30,1%).

Il solo mese di novembre – Analizzando per competenza, i soli dati del mese di novembre 2022, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 480 mln con un segno negativo del -40,9% rispetto a novembre 2021 quando il Tesoro incassava 812 mln.

Le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano in questo caso un segno positivo con 615 mln +2,3% rispetto al 2021. I proventi, infine, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 43 mln (+48,3%).

