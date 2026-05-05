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Giochi & Fisco: oggi versamento del saldo mensile per le scommesse ippiche d’agenzia

Il 5 maggio rappresenta una data importante per i concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche. Entro questa scadenza, infatti, deve essere effettuato il versamento del saldo mensile relativo alle

05 Maggio 2026

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Il 5 maggio rappresenta una data importante per i concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche. Entro questa scadenza, infatti, deve essere effettuato il versamento del saldo mensile relativo alle attività svolte nel mese di aprile.

L’obbligo riguarda tutti gli operatori abilitati e si inserisce nel quadro normativo definito dalla determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021, successivamente aggiornata dalla determinazione n. 73788 del 28 gennaio 2025. Tali provvedimenti disciplinano in modo puntuale le modalità e le tempistiche di riversamento delle somme dovute, con l’obiettivo di garantire trasparenza e regolarità nella gestione del comparto ippico.

Il rispetto della scadenza è fondamentale per evitare sanzioni o irregolarità amministrative. I concessionari sono pertanto tenuti a verificare con attenzione i dati contabili relativi al mese di aprile e a procedere tempestivamente al versamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Questa scadenza rientra nel più ampio sistema di controllo e monitoraggio del settore delle scommesse, volto ad assicurare il corretto funzionamento del mercato e la tutela degli interessi pubblici connessi al gioco regolamentato.

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