Giochi & Fisco: nel primo trimestre dai giochi entrate per 1,9 mld

Nel mese di marzo possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 455 mln con il +10,2% rispetto a marzo 2025 quando il Tesoro incassava 413 mln.

Nel periodo gennaio-marzo 2026, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,7%).

Le imposte dirette si attestano a 76.308 milioni di euro (-426 milioni di euro, pari a -0,6%) e le imposte indirette risultano pari a 55.105 milioni di euro (+1.317 milioni di euro, pari a +2,4%).

Le entrate IVA sono risultate pari a 38.049 milioni di euro (+822 milioni di euro, pari a +2,2%):

33.435 milioni di euro (+833 milioni di euro, pari a +2,6%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni, di cui 4.481 milioni di euro (+277 milioni di euro, pari a +6,6%) dai versamenti delle P.A. a titolo di split payment (L. n. 190/2014);

4.614 milioni di euro (-11 milioni di euro, pari a -0,2%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 5.218 milioni di euro (+142 milioni di euro, pari a +2,8%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 559 milioni (-269 milioni, pari a -32,5%), mentre l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.195 milioni di euro (+586 milioni di euro, pari a +96,2%).

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+0,7%):

le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 1.919 milioni di euro (-151 milioni di euro, pari a -7,3%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.587 milioni di euro (-177 milioni di euro, pari a -10,0%);

il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 2.756 milioni di euro (+74 milioni di euro, pari a +2,8%);

Tra le altre imposte indirette, l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 313 milioni di euro (+110 milioni di euro, pari a +54,2%).

Gennaio – marzo 2026: le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e marzo ammontano a 1.255 mln di euro (-7,4%) rispetto al periodo corrispondente 2025 per 101 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 105 mln (+2,9%).

Il solo mese di marzo: analizzando per competenza, i soli dati del mese di marzo 2026, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 455 mln con il +10,2% rispetto a marzo 2025 quando il Tesoro incassava 413 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 30 mln, +3,4% sul 2025.