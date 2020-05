Giochi & Fisco: nel primo trimestre, dai giochi entrate a 3,2 mld, perso il 17,1%; Slot e Lotto a marzo perdono più del 50%

Le entrate totali relative ai giochi, che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette, sono risultate pari a 3.268 milioni di euro (-672 milioni di euro, pari a –17,1%) e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020 ; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 3.137 milioni di euro (-688 milioni di euro, pari a –18,0%). Analizzando per competenza, i soli dati del mese di marzo 2020, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 277 mln di euro -52,8% rispetto a marzo 2019 per 310 milioni di euro persi a causa delle chiusure causate dalla diffusione del Coronavirus. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno estremamente negativo con 323 mln -52,8% rispetto al 2019. I proventi, infine, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 31 mln (+47,6%). ..

Giochi & Fisco: nel primo trimestre, dai giochi entrate a 3,2 mld, perso il 17,1%; Slot e Lotto a marzo perdono più del 50%