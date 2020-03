Giochi e tecnologia: il bilancio del 2019 chiude in positivo

Con il trascorrere del tempo abbiamo imparato a conoscere più nel dettaglio qual è il ruolo svolto dalle app funzionali alle app di gioco, per smartphone e tablet. Durante l’anno appena concluso abbiamo potuto constatare come attraverso i dispositivi mobili e quindi le app, si crei un legame duraturo sia per tenerci in contatto con amici e parenti, sia per aiutarci a risolvere i problemi nel mondo del lavoro e delle responsabilità, ma naturalmente sono importanti se non necessarie, anche per il nostro svago, il tempo libero che diventa sempre più legato al concetto stesso di divertimento e di gioco.

Oltre alle piattaforme di intrattenimento per tutta la famiglia come Netflix ci sono anche i giochi e non solo quelli da consolle. Crescono infatti i giochi casual che si possono scaricare su telefono e non richiedono dispositivi e molto tempo libero come quelli della PlayStation o Xbox. Giocabili in ogni occasione e soprattutto come passatempo sono per loro natura non specifici per un determinato pubblico e si prestano alla giocabilità senza richiedere particolari skills e alta concentrazione.

Le app per il gioco online oggi

Il settore del gioco online sta rapidamente cambiando, orientandosi verso un nuovo tipo di pubblico, sempre più in crescita per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi mobili. Come abbiamo visto per il gaming, anche i casinò online si sono dovuti confrontare con un cambio di rotta a livello tecnologico, visto che almeno 2 utenti su 3 accede oggi direttamente tramite app, mentre in precedenza era maggiore il numero di utenza che preferiva giocare da PC fisso e laptop, considerato uno strumento più stabile per la connessione, ma anche più sicuro a livello di dati sensibili, sistemi di crittografia per proteggere i dati dei clienti e dei giocatori.

I giochi più praticati durante l’anno che si è appena concluso

Tra i giochi maggiormente praticati registriamo le buone performance di giochi di abilità come blackjack e baccarat, mentre le cosiddette poker room risultano in netto calo, a differenza slot, video poker e altre attrattive ad esempio un gioco da casinò classico come la roulette, che anche per il 2019 chiude con un bilancio operativo in ascesa, come già riscontrato durante l’ultimo periodo di analisi che va dal 2017 alla prima parte del 2019.

Come era stato già annunciato per il 2017, la percentuale di utenti attivi oggi, che utilizza le app di gioco in mobilità, ha raggiunto e superato il 72%. Che cosa significa tutto questo? E’ un segnale univoco che rende ormai obbligatorio a ciascun sito di gioco migliorare la tecnologia e la giocabilità in versione mobile.

Le abitudini degli utenti che giocano alle app da mobile

Con il 2019 alle spalle e sebbene i dati siano ancora fermi alla prima parte del secondo semestre per il gioco online bisogna cercare di valutare a 360 gradi il comparto dei casinò che nell’anno appena concluso hanno sviluppato e operato seguendo lo schema degli ultimi 2 anni. Da mettere in evidenza come i mesi successivi all’estate hanno mostrato una certa ripresa per l’industria. Su tutti i dati mostrano come i classici da casinò viaggiano ormai sul +20% in confronto al dato definitivo del 2018. Nonostante il Decreto Dignità abbia creato non poche difficoltà agli operatori legali che hanno subito l’impossibilità di sviluppare i loro piani di marketing dimostrando, ad ogni modo, come la tendenza al gioco sia un fenomeno sociale non riconducibile solo alla pubblicità.

Se si entra nel dettaglio, possiamo inoltre constatare come se i casinò virtuali continuano a generare grande profitto, lo stesso non può dirsi per le poker room, che continuano a perdere terreno, rispetto agli anni precedenti, ma anche rispetto a tutte le altre attrattive, maggiormente praticate e ricercate dal pubblico attuale, orientato sempre più verso giochi meno impegnativi, sia per attenzione, sia per tempo da dedicare.

Cresce il settore dei casinò online nel 2019: ecco i dati nel dettaglio

Come di consueto l’ultima parte dell’anno dovrebbe apportare uno o due punti in più, rispetto alla prima parte dell’anno, in termini di bilancio. E’ consuetudine che durante la coda dell’anno gli introiti tendano ad aumentare, in base ai consumi e al numero di utenti che abitualmente si concentra in questo tipo di svago e di divertimento.

Come si è concluso il 2019? Anno che è stato già etichettato come periodo di grande innovazione oltre che di transizione, in quanto ha tracciato forse in modo più significativo le coordinate di quale saranno le tendenze auspicabile per il nuovo biennio.

Riguardo alle previsioni concretizzate dai maggiori siti di gioco online, dimostrano che il comparto dominato dalle app di gioco per dispositivi mobiliriusciranno ancora una volta a fare la differenza per il prossimo biennio, in termini di bilancio operativo e di funzionalità vera e propria. Il 2019 che si è da poco concluso, ha evidenziato come per il settore dei casinò online, ci sia stata una crescita uniforme, tanto da raggiungere il 17% in più rispetto a quanto si era visto durante l’anno precedente. A dettare la linea in termini di performance positiva sono state attrattive come blackjack, roulette e slot machine, mentre il poker online sta vivendo il suo periodo più negativo visto negli ultimi 4-5 anni.

PressGiochi