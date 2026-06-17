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Giochi e tabacchi, a Catania 150 controlli ADM e 1,5 milioni di sanzioni

Prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo e presidio del territorio da parte dell’Ufficio di Catania dell’Agenzia Dogane e Monopoli, impegnato nel contrasto al gioco illegale, alla raccolta abusiva di

17 Giugno 2026

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Prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo e presidio del territorio da parte dell’Ufficio di Catania dell’Agenzia Dogane e Monopoli, impegnato nel contrasto al gioco illegale, alla raccolta abusiva di scommesse e alle violazioni nel settore dei tabacchi lavorati.

L’azione del personale ispettivo, condotta anche nell’ambito delle attività interforze Co.PRe.G.I. (Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei Minori) e in collaborazione con le Forze dell’Ordine, conferma il costante impegno dell’Agenzia nella tutela della legalità, della sicurezza economica e dei consumatori.
A partire dallo scorso mese di gennaio sono state effettuate oltre 150 verifiche presso rivendite di generi di monopolio, patentini, esercizi di vicinato, sale giochi, punti scommesse, sale bingo e centri di trasmissione dati (CTD), inclusi esercizi abusivi. Le attività ispettive hanno consentito di accertare numerose violazioni di natura amministrativa, tributaria e penale: una decina le denunce per attività di intermediazione abusiva nella raccolta delle scommesse, riconducibili a centri di trasmissione dati e sale giochi operanti in favore di bookmaker esteri, mentre sono una quarantina gli apparecchi da intrattenimento non conformi, ai sensi dell’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS. Per circa 5 kg di tabacchi lavorati, detenuti in assenza della prescritta autorizzazione prevista dall’art. 40-quinquies del Testo Unico Accise, è scattato il sequestro.
Gli accertamenti tributari derivanti dagli illeciti riscontrati nel settore delle scommesse potrebbero superare i 3 milioni di euro; in più, le sanzioni amministrative elevate nell’ambito delle attività di controllo ammontano complessivamente a oltre 1,5 milioni di euro. Nel corso delle operazioni sono state, inoltre, effettuate attività di collaudo presso sale “Video Lottery Terminal” (VLT) e verifiche tecniche presso sale bingo, a conferma dell’attenzione costante rivolta dall’Agenzia anche alla regolarità degli apparecchi e dei sistemi di gioco autorizzati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continuerà a garantire, attraverso un’intensa attività di monitoraggio e controllo del territorio, il contrasto a ogni forma di illegalità nel settore dei giochi e dei tabacchi, a tutela degli operatori regolari, dell’Erario e dei cittadini.

 

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