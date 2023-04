Giochi e scommesse: Europa divisa tra necessità di informare e voglia di vietare

“Per le scommesse online che non sono regolamentate dall’autorità nazionale del gioco, non imporremo un alert o un banner per avvertire i consumatori che sono pericolosi, che si possono perdere

“Per le scommesse online che non sono regolamentate dall’autorità nazionale del gioco, non imporremo un alert o un banner per avvertire i consumatori che sono pericolosi, che si possono perdere soldi e che sono riservate ai maggiori di 18 anni. Le vieteremo, punto e basta”.

Sono queste le parole della deputata francese Stéphane Vojetta che insieme al collega Arthur Delaporte sta lavorando ad un progetto di legge che prevede l’inquadramento delle varie pratiche commerciali in cui gli influencer possono essere coinvolti, dalla promozione del gioco d’azzardo a quella delle criptovalute fino a quella della chirurgia estetica. Inviti, quelli degli influencer che potrebbero essere rivolti ad un pubblico di giovanissimi e minorenni.

Il tema del gioco d’azzardo e dei pericoli che può comportare sono nell’agenda dei principali paesi europei che stanno intervenendo con divieti da vario tipo: quasi tutti hanno deciso di intervenire, anche se in maniera diversa, limitando la pubblicità di gioco e scommesse.

Anche la Spagna nel 2021 ha adottato la stessa linea sulla questione. Dall’agosto di quell’anno sono entrate in vigore nel territorio spagnolo nuove proibizioni riguardanti le pubblicità di attività di scommesse o altri giochi d’azzardo. Il Ministero del Consumo ha consentito questi tipi di réclame in radio e tv solo tra l’1 di notte e le 5 del mattino, mentre ha vietato gli sponsor che pubblicizzano le scommesse nel mondo dello sport.

Accade anche in Gran Bretagna, dove proprio oggi, la Premier League inglese ha confermato la scelta dei suoi club di vietare la promozione delle società del gioco d’azzardo sulle maglie dei giocatori. Il voto è stato approvato in una riunione con tutti i 20 club del campionato questa mattina, nella quale si è discusso della questione della sponsorizzazione del gioco d’azzardo come unico punto all’ordine del giorno. Il divieto riguarderà la promozione del gioco sulla parte anteriore delle magliette, ma saranno comunque consentite le sponsorizzazioni sulle maniche e la pubblicità a LED a bordo campo.

I club avranno tre anni di tempo per attuare il cambiamento, e comunque fino all’inizio della stagione 2026-27 per trovare sponsor alternativi. Otto squadre della Premier League in questa stagione hanno società di gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle loro maglie: Brentford, Everton, Fulham, Leeds United, Newcastle United, Southampton e West Ham United. Si stima che le sponsorizzazioni abbiano un valore di 60 milioni di sterline (75,1 milioni di dollari) all’anno.

Un tentativo – quello della Premier League inglese di autoregolamentare la questione ‘pubblicità del gioco d’azzardo’ ed evitare che venga adottato dal Governo un total ban sul modello italiano, che al momento risulta essere la misura più drastica adottata da un paese europeo.

L’Italia dal 2018 attraverso il decreto dignità ha scelto la strada, dettata dall’allora ministro allo sviluppo economico Luigi Di Maio, di vietare pubblicità e sponsorizzazioni del gioco d’azzardo su media e sport. Da allora, gli operatori legali hanno sviluppato numerose idee per promuovere la propria offerta e permettere che il consumatore potesse così distinguerla dall’offerta proposta in rete da soggetti illegali.

Sono sorti numerosi siti specializzati volti a mettere a confronto l’offerta dei bookmaker legali e allo stesso tempo informare i giocatori sui rischi. Più difficile è stato promuovere i brand per i nuovi operatori entranti nel mercato e per quei concessionari di minori dimensioni. La strada di internet e dei social media è stata sicuramente la più solcata, anche se proprio in questi mesi in Italia la Figc sta proponendo un ripensamento di quel divieto di sponsorizzazione del betting che tanto è costato al calcio e allo sport in generale.

L’Italia ora aspetta gli interventi che verranno inseriti nella delega fiscale, approdata in Commissione finanze della Camera, per capire quali saranno gli interventi che verranno adottati nell’opera di riordino del settore giochi anche su questo aspetto.

Intanto il settore, specie quello del gioco online, continua a svilupparsi e a crescere anche se il Tesoro italiano stima che nel 2023 la categoria delle imposte sulle attività di gioco registreranno una flessione di gettito di -606 milioni rispetto ai risultati del 2022.