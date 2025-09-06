Giochi e fisco: tra gennaio e luglio dai giochi entrate per 4,5 mld

Nel periodo gennaio-luglio 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 336.766 milioni di euro, con un aumento di 8.401 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,6%).

Le imposte dirette si attestano a 194.495 milioni di euro (+1.506 milioni di euro, pari a +0,8%) e le imposte indirette risultano pari a 142.271 milioni di euro (+6.895 milioni di euro, pari a +5,1%).

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+2,8%): le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 4.582 milioni di euro (+150 milioni di euro, pari a +3,4%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 3.987 milioni di euro (-16 milioni di euro, pari a -0,4%).

Gennaio – luglio 2025: le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e luglio ammontano a 3.230 mln di euro (-4,4%) rispetto al periodo corrispondente 2024 per 149 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 241 mln (-2%).

Il solo mese di luglio: analizzando per competenza, i soli dati del mese di luglio 2025, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 564 mln con il +15,1% rispetto a luglio 2024 quando il Tesoro incassava 490 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 28 mln (-22,2%).

PressGiochi