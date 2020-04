Giochi e Fisco: tra gennaio e febbraio le entrate dal gaming si fermano a 2,5 mld

Nel periodo gennaio-febbraio 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 70.580 milioni di euro, con una diminuzione di 3.617 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+5,4%). Le entrate totali ammontano a 70.580 milioni di euro (+3.617 milioni di euro, pari a +5,4%). Le imposte dirette si attestano a 43.365 milioni di euro (+3.322 milioni di euro, pari a +8,3%) e le imposte indirette risultano pari a 27.215 milioni di euro (+295 milioni di euro, pari a +1,1%).

Le entrate totali relative ai giochi, che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette, sono risultate pari a 2570 milioni di euro (-11 milioni di euro, pari a –0,4%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 2.478 milioni di euro (-33 milioni di euro, pari a –1,3%).

Gennaio febbraio 2020- Le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e febbraio sono pari a 1.065 mln di euro (-2%) rispetto a gennaio-febbraio 2019 per 22 milioni di minori entrate. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno negativo con il -2,9% in meno rispetto al 2019. Le entrate del Lotto sono 1.297 mln rispetto ai 1.336 del 2019. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 42 mln (+5%).

Febbraio 2020 – Analizzando per competenza, i soli dati del mese di febbraio 2020, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 526 mln di euro +7,3% rispetto a febbraio 2019 per 36 milioni di euro. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno positivo con 654 mln +6% rispetto al 2019. I proventi, infine, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 16 mln (-20%).

PressGiochi