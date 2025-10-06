Newsletter

06 Ottobre 2025

Giochi e Fisco: tra gennaio e agosto, entrate dai giochi a 4,9 mld

Nel periodo gennaio-agosto 2025 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 388.688 milioni di euro, con un incremento di 8.348 milioni rispetto allo

06 Ottobre 2025

Nel periodo gennaio-agosto 2025 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 388.688 milioni di euro, con un incremento di 8.348 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (+2,2%). Le imposte dirette si attestano a 220.968 milioni di euro, in aumento di 1.352 milioni (+0,6%), mentre le imposte indirette ammontano a 167.720 milioni di euro, con una crescita di 6.996 milioni (+4,4%).

Il gettito IRPEF, pari a 154.210 milioni di euro, risulta in diminuzione di 3.030 milioni (-1,9%) e riflette l’andamento delle principali componenti: le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato si attestano a 68.551 milioni di euro (-1.170 milioni, -1,7%), quelle sui redditi dei dipendenti pubblici a 62.516 milioni (-1.160 milioni, -1,8%), mentre le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi raggiungono i 10.303 milioni (+536 milioni, +5,5%). Le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi a bonifici per oneri deducibili o spese detraibili ammontano a 2.882 milioni di euro (+314 milioni, +12,2%) e i versamenti in autoliquidazione si attestano a 9.958 milioni di euro, in calo di 1.550 milioni (-13,5%).

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (+1,4%):
le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 4.993 milioni di euro (+12 milioni di euro, pari a +0,2%);
considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 4.303 milioni di euro (-184 milioni di euro, pari a –4,1%);
il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 7.607 milioni di euro (+140 milioni di euro, pari a +1,9%);

Gennaio – agosto 2025: le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e agosto ammontano a 3.451 mln di euro (-8,5%) rispetto al periodo corrispondente 2024 per 319 milioni di minori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 267 mln (-1,8%).

Il solo mese di agosto: analizzando per competenza, i soli dati del mese di agosto 2025, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 221 mln con il -43,5% rispetto ad agosto 2024 quando il Tesoro incassava 391 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 28 mln, in linea con il 2024.

